Обнаруживает рассеянный склероз на ранних стадиях: создан новый тест для выявления болезни

Многие недуги, связанные с болезнью, поражающей нейроны, очень сложно определить и диагностика может занимать годы. Но новая разработка ученых призвана ускорить обнаружение этих заболеваний.

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Ученые Абердинского университета совершили прорыв, разработав новый тест, получивший название TDP-43 аптамер, который может кардинально изменить борьбу с болезнью двигательных нейронов (БДН) и рассеянным склерозом. Этот инновационный инструмент способен выявлять поврежденные клеточные белки в образцах тканей мозга, служащие ранними индикаторами БДН, потенциально еще до появления каких-либо физических симптомов. Обнаружение заболевания на этой начальной стадии может значительно повысить эффективность лечения, что станет поворотным моментом, приводящим к более ранней диагностике и вмешательству, пишет ITV News.

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Рассеянный склероз — распространенное и изнурительное заболевание, которым страдают сотни тысяч людей, а каждый день по шесть человек умирают от этой болезни. Это заболевание приводит к постепенному ухудшению двигательных функций из-за накопления и сгущения специфических белков в мозге, что проявляется в трудностях с движением, когнитивными-способностями и дыханием. В настоящее время лечение может только смягчить последствия болезни, но не вылечить ее, поэтому раннее обнаружение и вмешательство, которые обещает тест на аптамер TDP-43, особенно важны.

Тест работает путем обнаружения и идентификации аномальных скоплений белка в образцах ткани мозга, обеспечивая уровень чувствительности и раннего обнаружения, превосходящий существующие методы. Способность выявлять маркеры БДН на гораздо более низких уровнях и с большей точностью открывает огромный потенциал не только для лучшего понимания болезни, но и для разработки новых стратегий лечения и диагностики, считают авторы теста.

Это исследование было с энтузиазмом встречено медицинским сообществом, включая Ассоциацию болезни двигательного нейрона. Эти организации подчеркнули важность подобных достижений для сокращения времени постановки диагноза, которое зачастую может достигать года с момента появления симптомов, а также для повышения эффективности лечения за счет его начала на более ранних стадиях развития болезни. Этот скачок в исследованиях БДН дает новую надежду тем, кто борется с этой непростой болезнью, а также прокладывает путь для будущих инноваций в лечении и уходе.

Ранее Фокус писал о микрочастицах, способных атаковать рассеянный склероз. В одной трети случаев ученым удается полностью излечить человека от этого аутоиммунного заболевания.

Также Фокус писал о возможном решении проблемы аутоиммунных заболеваний. Исследователи из Университета Вирджинии нашли уникальный химический регулятор, который провоцирует воспалительные реакции при аутоиммунных заболеваниях и блокируя его, ученые смогли остановить воспаление.

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