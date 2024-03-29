Виявляє розсіяний склероз на ранніх стадіях: створено новий тест для виявлення хвороби

Багато недуг, пов'язаних із хворобою, що вражає нейрони, дуже складно визначити, і діагностика може тривати роки. Але нова розробка вчених покликана прискорити виявлення цих захворювань.

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Вчені Абердинського університету здійснили прорив, розробивши новий тест, що отримав назву TDP-43 аптамер, який може кардинально змінити боротьбу з хворобою рухових нейронів (ХДН) і розсіяним склерозом. Цей інноваційний інструмент здатний виявляти пошкоджені клітинні білки в зразках тканин мозку, які слугують ранніми індикаторами ХДН, потенційно ще до появи будь-яких фізичних симптомів. Виявлення захворювання на цій початковій стадії може значно підвищити ефективність лікування, що стане поворотним моментом, який призводить до більш ранньої діагностики та втручання, пише ITV News.

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Розсіяний склероз — поширене та виснажливе захворювання, на яке страждають сотні тисяч людей, а щодня по шість людей помирають від цієї хвороби. Це захворювання призводить до поступового погіршення рухових функцій через накопичення і згущення специфічних білків у мозку, що проявляється у труднощах із рухом, когнітивними здібностями та диханням. Наразі лікування може лише пом'якшити наслідки хвороби, але не вилікувати її, тож раннє виявлення та втручання, які обіцяє тест на аптамер TDP-43, є особливо важливими.

Тест працює шляхом виявлення та ідентифікації аномальних скупчень білка в зразках тканини мозку, забезпечуючи рівень чутливості та раннього виявлення, що перевершує наявні методи. Здатність виявляти маркери БДН на набагато нижчих рівнях і з більшою точністю відкриває величезний потенціал не тільки для кращого розуміння хвороби, а й для розроблення нових стратегій лікування та діагностики, вважають автори тесту.

Це дослідження було з ентузіазмом зустрінуте медичною спільнотою, включно з Асоціацією хвороби рухового нейрона. Ці організації наголосили на важливості подібних досягнень для скорочення часу постановки діагнозу, який часто може сягати року з моменту появи симптомів, а також для підвищення ефективності лікування за рахунок його початку на більш ранніх стадіях розвитку хвороби. Цей стрибок у дослідженнях БДН дає нову надію тим, хто бореться з цією непростою хворобою, а також прокладає шлях для майбутніх інновацій у лікуванні та догляді.

Раніше Фокус писав про мікрочастинки, здатні атакувати розсіяний склероз. В одній третині випадків вченим вдається повністю вилікувати людину від цього аутоімунного захворювання.

Також Фокус писав про можливе вирішення проблеми аутоімунних захворювань. Дослідники з Університету Вірджинії знайшли унікальний хімічний регулятор, який провокує запальні реакції під час аутоімунних захворювань, і блокуючи його, вчені змогли зупинити запалення.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.