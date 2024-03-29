Реабилитация на дому: ученые разработали новую программу для восстановления после инсульта

Разработанная учеными программа включает в себя онлайн тренировки и консультацию со специалистом и уже показала себя как эффективный и доступный инструмент реабилитации.

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Восстановление после инсульта часто означает нелегкую борьбу за то, чтобы заново научиться двигаться, особенно ногами. Эта задача затрагивает не только физические способности, но также может нанести ущерб психическому здоровью и увеличить риск травм при падениях. Исследователи из Университета Британской Колумбии (УБК) в Оканагане, Канада ищут креативные решения, чтобы облегчить путь тем, кто пережил инсульт, уделяя особое внимание критическому периоду, когда пациенты возвращаются из больницы в свой дом, пишет Knowridge.

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Сара Парк, студентка магистратуры Центра профилактики и управления хроническими заболеваниями УБК, рассказала про то то, как короткая продолжительность пребывания в больнице и отсутствие доступных, постоянных реабилитационных услуг затрудняют жизнь пациентов, особенно в плане освоения таких движений, как ходьба и поддержание равновесия. Лидером в направлении изучения подходов восстановления является доктор Броуди Сакакибара с программой телереабилитации, которая дает надежду людям, пережившим инсульт, благодаря использованию технологий для преодоления разрыва между больницей и домашним уходом. Эта программа, состоящая из восьми сеансов видеоконференции с квалифицированным физиотерапевтом, направлена на улучшение подвижности нижней части тела с помощью упражнений и методов самоконтроля, говорится в исследовании. Доктор Ада Танг, соисследователь из Университета Макмастера, отметила успех программы не только в улучшении подвижности и силы пациентов, но и в достижении участниками личных целей реабилитации и обучении их ценным навыкам самостоятельного управления своим прогрессом.

Отличительной чертой этой программы, особенно в мире, оправляющемся после пандемии COVID-19, в котором наблюдается всплеск виртуальных медицинских услуг, является ее эффективность и доступность, предлагающая спасательный круг для тех, кто находится в отдаленных местах. Однако команда подчеркивает важность продолжения терапии и самоконтроля после окончания программы, чтобы сохранить полученные преимущества, выделяя решающую роль постоянного ухода за собой в процессе выздоровления.

Такой подход направлен не только на улучшение физических способностей, но и на то, чтобы дать людям знания и инструменты для управления своим здоровьем в долгосрочной перспективе.

Ранее Фокус писал о самом быстром способе нарастить мышцы. Ученые считают, что частые, но короткие тренировки, принесут больше эффекта, чем редкие, но длительные.

Также Фокус писал о том, что даже малейшие физические упражнения могут снизить риск инсульта. Также ежедневные прогулки потенциально могут способствовать снижению вероятности развития нарушений сердечного ритма, известных как фибрилляция предсердий.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.