Реабілітація вдома: учені розробили нову програму для відновлення після інсульту

Розроблена вченими програма включає в себе онлайн-тренування та консультацію з фахівцем і вже показала себе як ефективний і доступний інструмент реабілітації.

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Відновлення після інсульту часто означає нелегку боротьбу за те, щоб заново навчитися рухатися, особливо ногами. Це завдання зачіпає не тільки фізичні здібності, але також може завдати шкоди психічному здоров'ю та збільшити ризик травм у разі падінь. Дослідники з Університету Британської Колумбії (УБК) в Оканагані, що в Канаді, шукають креативні рішення, щоб полегшити шлях тим, хто пережив інсульт, приділяючи особливу увагу критичному періоду, коли пацієнти повертаються з лікарні до себе додому, пише Knowridge.

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Сара Парк, студентка магістратури Центру профілактики й управління хронічними захворюваннями УБК, розповіла про те, як коротка тривалість перебування в лікарні та відсутність доступних, постійних реабілітаційних послуг ускладнюють життя пацієнтів, особливо в плані опанування таких рухів як ходіння та підтримання рівноваги. Лідером у напрямку вивчення підходів відновлення є доктор Броуді Сакакібара з програмою телереабілітації, що дає надію людям, які пережили інсульт, завдяки використанню технологій для подолання розриву між лікарнею і домашнім доглядом. Ця програма, що складається з восьми сеансів відеоконференції з кваліфікованим фізіотерапевтом, спрямована на поліпшення рухливості нижньої частини тіла за допомогою вправ і методів самоконтролю, ідеться в дослідженні. Лікарка Ада Танг, співдослідниця з Університету Макмастера, відзначила успіх програми не тільки в поліпшенні рухливості й сили пацієнтів, а й у досягненні учасниками особистих цілей реабілітації та навчанні їх цінних навичок самостійного управління своїм прогресом.

Відмінною рисою цієї програми, особливо у світі, що оговтується після пандемії COVID-19, де спостерігається сплеск віртуальних медичних послуг, є її ефективність і доступність, що пропонує рятувальне коло для тих, хто перебуває у віддалених місцях. Однак команда наголошує на важливості продовження терапії та самоконтролю після закінчення програми, щоб зберегти отримані переваги, виділяючи вирішальну роль постійного догляду за собою в процесі одужання.

Такий підхід спрямований не тільки на поліпшення фізичних здібностей, а й на те, щоб дати людям знання й інструменти для управління своїм здоров'ям у довгостроковій перспективі.

Раніше Фокус писав про найшвидший спосіб наростити м'язи. Учені вважають, що часті, але короткі тренування принесуть більше ефекту, ніж рідкісні, але тривалі.

Також Фокус писав про те, що навіть найменші фізичні вправи можуть знизити ризик інсульту. Також щоденні прогулянки потенційно можуть сприяти зниженню ймовірності розвитку порушень серцевого ритму, відомих як фібриляція передсердь.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.