Роковое лакомство: врачи назвали продукт, значительно повышающий риск развития диабета

Ежедневно мы употребляем самые разные продукты питания, во многих из которых маскируется ингредиент, способный незаметно и серьезно навредить нашему здоровью.

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Диабет 2-го типа — это не обычная проблема, а серьезная угроза мировой системе здравоохранения, связанная с несколькими другими серьезными заболеваниями, включая высокое давление. Он занимает седьмое место среди основных причин смерти, и миллионы людей живут с ним, не подозревая об этом. Эксперты считают, что небольшие изменения в рационе питания могут значительно снизить риск развития диабета и, как следствие, способствовать более долгой и здоровой жизни, пишет Yahoo News.

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Эндокринологи сходятся во мнении, что главный виновник диабета — рафинированный сахар. Потребление слишком большого его количества, особенно в виде сахаросодержащих напитков и закусок, может привести к инсулинорезистентности. Это состояние является тревожным симптомом, сигнализирующим о том, что способность организма перерабатывать сахар сбилась с пути. Доктор Мария Тереза Антон и доктор Реха Кумар, специалисты в этой области, подчеркивают влияние сахаросодержащих напитков, таких как газировка и фруктовые соки, на реакцию организма на инсулин. Если для в целом здоровых людей периодическое употребление сладкого не является катастрофой, то превращение этого в привычку может привести к серьезным последствиям, особенно для тех, кто имеет семейную историю диабета.

Их советы не ограничиваются отказом от напитков с высоким содержанием сахара. Рафинированный сахар содержится в самых разных продуктах — от консервированных фруктов и молочных десертов до готовой выпечки. Выбор цельных фруктов вместо обработанных сладостей и осторожность при употреблении таких продуктов, как бутилированные салатные заправки и соусы, которые часто содержат большое количество добавленных сахаров, могут существенно изменить ситуацию. Также важно избегать обработанных углеводов и насыщенных жиров, что указывает на необходимость диеты с ограничением таких продуктов, как белый хлеб, хлопья с высоким содержанием сахара и жареная пища.

Что же следует есть вместо этого? Доктор Кумар предлагает диету, богатую овощами, клетчаткой и постным белком. Простые изменения, такие как добавление небольшого салата к блюдам или выбор богатых клетчаткой продуктов, таких как нут и овес, могут оказать положительное влияние. Но дело не только в питании; не менее важны и общие изменения в образе жизни. Регулярная физическая активность, управление стрессом и сном могут значительно снизить риск развития диабета. Также могут быть полезны такие добавки, как витамин D и магний, но прежде чем начать принимать какие-либо новые добавки, необходимо проконсультироваться с врачом. Такой комплексный подход направлен не только на профилактику диабета, но и на улучшение общего самочувствия и продление жизни.

Ранее Фокус писал о том, что человечество к 2050 году захлестнет волна диабета. От миллионов к миллиардам: новое исследование раскрывает мрачные перспективы развития диабета по всему миру к 2050 году, если системы здравоохранения вовремя не начнут действовать на упреждение.

Также Фокус писал о том, что диабет влияет на разрушение мозга. Недавние исследования показали, что у пациентов с диабетом первого типа происходит раннее старение мозга.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.