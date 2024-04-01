Волосы окрепнут и будут меньше выпадать: три добавки, оздоравливающие кожу головы

Чаще всего люди прибегают к помощи медицинских препаратов при выпадении волос, однако эксперты считают, что для борьбы с этим явлением достаточно разнообразить свой рацион.

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Выпадение волос, особенно с возрастом — распространенная проблема среди многих мужчин и даже женщин, но эксперты утверждают, что ее можно решить без медицинского вмешательства. По мнению дерматологов и специалистов по уходу за волосами, включение в ежедневный рацион витамина D, биотина и тыквенного масла может не только сохранить, но и улучшить здоровье и внешний вид наших волос. Эти питательные вещества известны своей способностью питать их изнутри, предавая им живость и объем, пишет SHEfinds.

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Витамин D, который часто связывают с солнечным светом и здоровыми костями, также крайне важен для поддержания здоровья кожи головы и волос. Доктор Элейн Кунг отмечает, что прием витамина D может улучшить такие состояния, как облысение по женскому типу, и особо отмечает Nutrafol — добавку, которую настоятельно рекомендуют с момента ее появления в 2016 году. Доктор Энризза Фактор подчеркивает важность диеты, богатой витамином D, для предотвращения выпадения волос, вызванного недостатком питательных веществ. Биотин, или витамин B7, — еще один защитник роста волос, широко известный в индустрии красоты благодаря своей эффективности в обеспечении более длинных, сильных и блестящих волос. Он усиливает кровообращение в коже головы, способствуя здоровому росту волос и улучшая качество волос и ногтей.

Масло тыквенных семечек — еще одна добавка, пользу которой подтверждают научные исследования, говоря о ее преимуществах для роста волос и решения проблемы их истончения. Эксперт по уходу за волосами, Ганима Абдулла, отмечает, что по сравнению с другими добавками, такими как коллаген или кокосовое масло, тыквенное масло, наряду с витамином D и биотином, выделяется своей эффективностью в уходе за волосами. Тем не менее, очень важно проконсультироваться с дерматологом или специалистом по волосам, чтобы определить лучшую добавку для индивидуальных потребностей каждого человека, поскольку один способ не может подходить всем, когда речь идет о здоровье.

Доктор Фактор советует включить в свой рацион продукты, богатые необходимыми витаминами и минералами, в том числе бобовые, яйца, орехи и семена. Эти питательные вещества жизненно важны для предотвращения выпадения волос и стимулирования их роста. Хотя генетика и возраст зачастую находятся вне нашего контроля, сбалансированная диета, обогащенная необходимыми питательными веществами, предлагает практический и эффективный подход к поддержанию здоровья волос.

Ранее Фокус писал о том, что ученые раскрыли способы избавления от седины. Новое исследование ученых изучало сложную тему реагирования наших волос на стресс, а также методы их восстановления после тяжелых жизненных ситуаций.

Также Фокус писал о том, что ИИ обнаружил вещества, потенциально препятствующие старению. Исследователи с помощью компьютерного метода, а именно модели машинного обучения, выявили три природных вещества, которые потенциально могут бороться с процессом старения.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.