Мозг, лишенный воображения: ученые рассказали о том, что такое афантазия

Называя кого-то лишенным воображения мы зачастую имеем ввиду скудность фантазии человека, но существует состояние мозга, когда он физически не может представить что-либо.

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В недавней научной работе исследователи рассмотрели уникальное состояние человека, известное как "глубокая афантазия". Это состояние выходит за рамки и без того необычного феномена афантазии, когда люди не могут визуализировать образы в своем сознании. Это исследование оказалось довольно личным для Лорен Буйер, одной из авторов, которая страдает глубокой афантазией, то есть не только не может визуализировать образы или слышать внутренний голос, а также представлять себе аудио- или визуальные ощущения. Лорен воспринимает мир совсем не так, как большинство людей, о чем и рассказала ее научная работа, пишет ABC News.

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Люди с афантазией, или "слепым разумом", часто лишены и других воображаемых ощущений, например слухового или вкусового воображения. У разных людей это состояние проявляется по-разному: если одни, как Лорен Буйер, не могут представить себе никаких сенсорных ощущений, то другие могут сохранять определенные фантазии, например, осязание или звук. Рассказ авторов пролил свет на разнообразный внутренний опыт мышления людей с афантазией, от отсутствия заранее воображаемых разговоров до подсознательной работы разума, который руководит повседневной деятельностью без необходимости зрительных или слуховых предубеждений.

В их исследовании также рассматривались последствия глубокой афантазии для понимания визуальных сигналов. Например, трудности Лорен с восприятием изображений такими, какие они есть, представляют собой разительный контраст с типичной визуальной обработкой, бросая вызов нашим предположениям о том, как мозг конструирует реальность на основе сенсорных данных. Это состояние указывает на разрыв между передними и задними отделами мозга, которые обычно участвуют в создании воображаемого опыта на основе этих данных.

Наконец, введя термин "глубокая афантазия", исследователи стремятся не только выделить этот более серьезный недостаток воображения, но и подчеркнуть важность признания и изучения подобных вариаций человеческого опыта. Цель состоит в том, чтобы способствовать более глубокому осознанию и принятию различных способов, с помощью которых люди воспринимают и интерпретируют окружающий мир, подчеркивая сложность человеческого разума и его мириады способов обработки информации. Благодаря этому исследованию профессор Дерек Арнольд и Буйер вносят вклад в более широкое понимание человеческого познания и спектра сенсорного и образного опыта.

Ранее Фокус писал о том, действительно ли человеческий мозг созревает к 25 годам. Изучив последние исследования, ученые решили опровергнуть предвзятые мнения.

Также Фокус писал о том, что форма нашего мозга отвечает за наши мысли, эмоции и даже поведение. Недавнее исследование показало, что физическая форма мозга может иметь большее значение, чем его сложная сеть связей и, возможно, мы неправильно понимаем его устройство.

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