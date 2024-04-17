Во всем виноваты бактерии: микробиоту кишечника назвали основным фактором развития аутизма

Ученые выяснили, что бактерии обитающие у нас в кишечнике влияют на то, насколько сильно может быть выражено расстройство аутистического спектра. Среди всех их видов, исследователи выделили 3 основных виновника.

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Новое исследование ученых показало, что степень тяжести расстройства аутистического спектра (РАС) можно определить, изучив типы бактерий, присутствующих в кишечнике. В исследовании, которое является самым масштабным в своем роде в Корее, приняли участие 456 человек, в том числе 249 детей с диагнозом аутизм. Полученные результаты свидетельствуют о том, что у людей с расстройством аутистического спектра чаще встречаются определенные кишечные бактерии, и эти микробные модели могут предсказать клиническое развитие расстройства, что поможет врачам лучше простраивать стратегию лечения, пишет Korea Biomedical Review.

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Расстройства аутистического спектра обычно связаны с аномалиями развития мозга во время беременности, а их симптомы варьируются от дефицита социальных навыков до повторяющегося поведения и проблем с желудочно-кишечным трактом. Хотя генетические факторы хорошо известны, влияние окружающей среды, такое как диета, которая изменяет бактерии кишечника, также играет решающую роль. Команда профессора Ким Хе Вон классифицировала микробиоту кишечника участников исследования и использовала машинное обучение для оценки взаимосвязи между ее типами и тяжестью расстройства аутистического спектра.

Результаты показали различия между микробиотой людей с расстройством аутистического спектра и контрольной группой, в которую входили не страдающие расстройством братья и сестры и другие здоровые дети. Такие бактерии, как Megamonas, Intestinibacter bartlettii и Bifidobacterium longum, были значительно более распространены в группе больных расстройством аутистического спектра. Среди них Bifidobacterium longum ассоциировалась с более мягкими симптомами РАС, что согласуется с предыдущими исследованиями на животных, указывающими на ее благотворную роль в неврологическом здоровье.

В исследовании также подчеркивалось, что дети с менее зрелой микробиотой кишечника демонстрировали более слабые социальные навыки и навыки самопомощи, особенно при недостатке Streptococcus salivarus. Профессор Ким отметила, что, хотя предсказание развития РАС у отдельных людей остается сложной задачей, эти данные закладывают основу для будущих исследований. Это может привести к разработке индивидуальных методов лечения, изменяющих микробиом кишечника для смягчения симптомов расстройства аутистического спектра, что откроет новый путь для лечения этого расстройства на основе микробиологических исследований для миллионов людей.

Ранее Фокус писал о новом способе выявления аутизма у малышей. Проверка зрительного внимания малышей на геометрические изображения является надежным биомаркером для раннего выявления аутизма.

Также Фокус писал об обнаружении связи употребления воды с литием и аутизмом. Согласно исследованию, беременные женщины, употреблявшие воду с повышенным содержанием лития, имели "умеренно повышенный риск" рождения детей с аутизмом.

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