Регулирует уровень сахара: ученые рассказали о преимуществах 100% апельсинового сока

Недавнее исследование ученых сравнило натуральный апельсиновый сок с его вариантами, содержащими подсластители и выявило очевидные плюсы напитка без примесей.

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Ученые из Столичного университета Торонто провели исследование, в котором сравнили влияние употребления 100% апельсинового сока по сравнению с подслащенным сахаром напитком, или "апельсиновым напитком", и водой на различные показатели здоровья у взрослых. Результаты исследования, финансируемого Департаментом цитрусовых штата Флорида, показали, что чистый апельсиновый сок имеет ряд преимуществ перед аналогами с сахаром, особенно в плане снижения потребления калорий и поддержания низкого уровня глюкозы в крови, пишет Fox News.

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В ходе эксперимента 36 взрослых людей с нормальным весом употребляли один из трех напитков перед едой. Те, кто пил 100-процентный апельсиновый сок, не только снизили общее ежедневное потребление калорий и энергии, но и поддерживали более стабильный уровень сахара в крови по сравнению с участниками, которые употребляли апельсиновый напиток или воду. Этот эффект выражался в 84% компенсации калорий у тех, кто пил апельсиновый сок, по сравнению с -25% у тех, кто пил напиток со вкусом апельсина, что является значительным различием, подчеркивающим разную реакцию организма на натуральные продукты и добавленные в них сахара.

Исследовательская группа, включая Ника Беллиссимо, доцента кафедры физиологии питания, предположила, что флавоноиды — природные соединения в апельсиновом соке, могут замедлять всасывание сахара организмом. Это может объяснить, почему участники не наблюдали такого скачка уровня глюкозы в крови, который обычно следует за употреблением богатых сахаром продуктов и напитков. По сути, организм по-другому распознавал и реагировал на фруктозу и глюкозу, содержащиеся в апельсиновом соке, по сравнению с переработанными сахарами, содержащимися в апельсиновом напитке.

Дальнейшие наблюдения показали, что польза от употребления апельсинового сока сохраняется в течение всего дня. Участники корректировали потребление калорий во время последующих приемов пищи, компенсируя энергию, полученную от апельсинового сока, в отличие от тех, кто пил подслащенные напитки. Эта корректировка означала, что в целом потребители апельсинового сока потребляли меньше калорий и углеводов в течение дня.

Результаты исследования указали ученым на потенциальную пользу для здоровья от выбора натуральных фруктовых соков вместо подслащенных сахаром напитков, особенно в том, как организм перерабатывает и реагирует на различные виды сахаров. Исследование выступает за умеренное потребление сахара из всех источников, включая фруктовые соки и выделяет сравнительные преимущества 100% апельсинового сока благодаря содержанию в нем полезных микроэлементов и биологически активных соединений, таких как витамин С и флавоноиды.

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