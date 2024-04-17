Регулює рівень цукру: вчені розповіли про переваги 100% апельсинового соку

Нещодавнє дослідження вчених порівняло натуральний апельсиновий сік з його варіантами, що містять підсолоджувачі, і виявило очевидні плюси напою без домішок.

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Вчені зі Столичного університету Торонто провели дослідження, в якому порівняли вплив вживання 100% апельсинового соку порівняно з підсолодженим цукром напоєм, або "апельсиновим напоєм", і водою на різні показники здоров'я у дорослих. Результати дослідження, що фінансується Департаментом цитрусових штату Флорида, засвідчили, що чистий апельсиновий сік має низку переваг перед аналогами з цукром, особливо в плані зниження споживання калорій і підтримання низького рівня глюкози в крові, пише Fox News.

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Під час експерименту 36 дорослих людей із нормальною вагою вживали один із трьох напоїв перед їжею. Ті, хто пив 100-відсотковий апельсиновий сік, не тільки знизили загальне щоденне споживання калорій та енергії, а й підтримували більш стабільний рівень цукру в крові порівняно з учасниками, які вживали апельсиновий напій або воду. Цей ефект виражався у 84% компенсації калорій у тих, хто пив апельсиновий сік, порівняно з -25% у тих, хто пив напій зі смаком апельсина, що є значною відмінністю, яка підкреслює різну реакцію організму на натуральні продукти та додані в них цукри.

Дослідницька група, включно з Ніком Белліссімо, доцентом кафедри фізіології харчування, припустила, що флавоноїди — природні сполуки в апельсиновому соку — можуть уповільнювати всмоктування цукру організмом. Це може пояснити, чому учасники не спостерігали такого стрибка рівня глюкози в крові, який зазвичай слідує за вживанням багатих на цукор продуктів і напоїв. По суті, організм по-іншому розпізнавав і реагував на фруктозу і глюкозу, що містяться в апельсиновому соку, порівняно з переробленими цукрами, що містяться в апельсиновому напої.

Подальші спостереження показали, що користь від вживання апельсинового соку зберігається протягом усього дня. Учасники коригували споживання калорій під час наступних прийомів їжі, компенсуючи енергію, отриману від апельсинового соку, на відміну від тих, хто пив підсолоджені напої. Це коригування означало, що загалом споживачі апельсинового соку споживали менше калорій і вуглеводів протягом дня.

Результати дослідження вказали вченим на потенційну користь для здоров'я від вибору натуральних фруктових соків замість підсолоджених цукром напоїв, особливо в тому, як організм переробляє і реагує на різні види цукрів. Дослідження виступає за помірне споживання цукру з усіх джерел, включно з фруктовими соками, і виокремлює порівняльні переваги 100% апельсинового соку завдяки вмісту в ньому корисних мікроелементів і біологічно активних сполук, таких як вітамін С і флавоноїди.

Раніше Фокус писав про потенційну смертельну небезпеку грейпфрутового соку. Дослідники виявили докази того, що фреш із цього тропічного фрукта може виявитися вкрай небезпечним.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.