Ботулизм в консервированных продуктах: врачи рассказали, как избежать опасной болезни

Всего лишь маленькое повреждение банки может сделать из вкусных и надежных консервов рассадник опасного заболевания. Врачи рассказали, на что стоит обращать внимание, чтобы выявить испортившиеся консервированные продукты до их употребления.

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Многие основные продукты из нашей кладовой продаются в банках — от печеных бобов до тунца. Однако недавний распространившийся по интернету пост в социальных сетях вызвал опасения по поводу безопасности использования банок с вмятинами. На видео блогерка продемонстрировала четыре банки томатного супа с видимыми повреждениями. Открыв их, она обнаружила обесцвечивание и отслоение внутренней подкладки банки, посоветовав своим подписчикам выбрасывать такие продукты. Эксперты объяснили, почему к таким советам стоит прислушаться, пишет The Mirror.

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Мнение экспертов говорит в пользу осторожного обращения с банками с вмятинами. Доктор Лоуренс Каннингем из UK Care Guide подчеркнул, что хотя не все вмятины представляют опасность, значительные повреждения могут нарушить герметичность и привести к появлению бактерий. Он отметил, что большие вмятины могут вызвать микротрещины вдоль швов, что позволит бактериям проникнуть внутрь и, возможно, привести к ботулизму — редкому, но тяжелому заболеванию, поражающему нервную систему.

Ботулизм, хотя и редко встречается, является серьезным заболеванием, которое может привести к параличу и даже к летальному исходу, если его не лечить. Симптомы включают опущенные веки, затрудненное дыхание и затуманенное зрение. Доктор Каннингем подчеркнул, что, несмотря на то, что в большинстве случаев заболевание поддается лечению, риск остается значительным, и его не следует недооценивать.

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Потребителям рекомендуется быть бдительными при покупке и использовании консервированных продуктов. Доктор Каннингем рекомендует избегать банок со значительными вмятинами, вздутиями или протечками. В домашних условиях выявить испорченные банки поможет проверка на наличие признаков порчи, таких как странные запахи или вытекание жидкости при открывании. Хотя может показаться, что это расточительство, выбрасывать сомнительные банки — более безопасная практика, позволяющая избежать серьезного риска для здоровья, которым не стоит жертвовать ради экономии денег.

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