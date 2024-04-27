Ботулізм у консервованих продуктах: лікарі розповіли, як уникнути небезпечної хвороби

Лише маленьке пошкодження банки може зробити зі смачних і надійних консервів розсадник небезпечного захворювання. Лікарі розповіли, на що варто звертати увагу, щоб виявити зіпсовані консервовані продукти до їх вживання.

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Багато основних продуктів з нашої комори продаються в банках — від печених бобів до тунця. Однак нещодавній пост, що поширився інтернетом у соціальних мережах, викликав побоювання щодо безпеки використання банок із вм'ятинами. На відео блогерка продемонструвала чотири банки томатного супу з видимими пошкодженнями. Відкривши їх, вона виявила знебарвлення і відшарування внутрішньої підкладки банки, порадивши своїм підписникам викидати такі продукти. Експерти пояснили, чому до таких порад варто прислухатися, пише The Mirror.

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Думка експертів говорить на користь обережного поводження з банками з вм'ятинами. Доктор Лоуренс Каннінгем з UK Care Guide наголосив, що хоча не всі вм'ятини становлять небезпеку, значні пошкодження можуть порушити герметичність і призвести до появи бактерій. Він зазначив, що великі вм'ятини можуть спричинити мікротріщини вздовж швів, що дасть змогу бактеріям проникнути всередину і, можливо, призвести до ботулізму — рідкісного, але важкого захворювання, яке вражає нервову систему.

Ботулізм, хоча і рідко зустрічається, є серйозним захворюванням, яке може призвести до паралічу і навіть до летального результату, якщо його не лікувати. Симптоми включають опущені повіки, утруднене дихання і затуманений зір. Доктор Каннінгем підкреслив, що, незважаючи на те, що в більшості випадків захворювання піддається лікуванню, ризик залишається значним, і його не слід недооцінювати.

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Споживачам рекомендується бути пильними під час купівлі та використання консервованих продуктів. Доктор Каннінгем рекомендує уникати банок зі значними вм'ятинами, здуттями або протіканнями. У домашніх умовах виявити зіпсовані банки допоможе перевірка на наявність ознак псування, як-от дивні запахи або витікання рідини під час відкривання. Хоча може здатися, що це марнотратство, викидати сумнівні банки — безпечніша практика, що дає змогу уникнути серйозного ризику для здоров'я, яким не варто жертвувати заради економії грошей.

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