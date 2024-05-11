Дело не в пасмурных тучах: ученые узнали, почему плохая погода вызывает головные боли

Недавние исследования ученых нашли ключевой фактор, вызывающий мигрени при плохой погоде, который постоянно всплывал во всех научных работах. Он также преследует нас во время перелетов.

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Головные боли, возникающие в момент приближения грозы, могут быть не просто совпадением с ухудшившейся погодой. Исследования показывают, что погодные условия действительно часто провоцируют мигрени и головные боли. Хотя мы не можем контролировать их, понимание того, почему атмосферные изменения могут заставить нас искать облегчения боли, может быть полезным для правильного подхода к ухудшившемуся состоянию, пишет IFLScience.

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Многие люди, склонные к мигреням и головным болям, отмечают, что погода играет важную роль в возникновении этих неприятных ощущений. Такие организации, как Американский фонд борьбы с мигренью, заявляют, что более трети страдающих мигренью людей называют в качестве ее триггера определенные погодные условия. Аналогичным образом, Национальная служба здравоохранения Великобритании называет неблагоприятную погоду одной из распространенных причин головных болей.

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Как облегчить мигрень: 5 советов, которые помогут от сильной головной боли

В то время как личные истории многочисленны, исследование на эту тему, проведенное под руководством профессора Натаниэля М. Шустера, показало неоднозначные результаты. Однако в подобных научных работах все же постоянно упоминается один фактор — атмосферное давление. Изменения этого давления часто обвиняют не только в головных болях и мигренях, но и в дискомфорте во время перелетов, поскольку изменения давления в салоне самолета могут имитировать эти метеорологические эффекты.

Исследования продолжают изучать точные механизмы, лежащие в основе этих явлений, и некоторые из них указывают на участие тройничного нерва, который является ключевым элементом во многих проявлениях головной боли. Дальнейшее изучение того, как погодные изменения влияют на этот нерв, может помочь прояснить, почему некоторые люди особенно чувствительны к климатическим изменениям. Между тем, ученых интригует мысль о том, что наш организм может чувствовать приближающуюся бурю еще до того, как мы ее увидим, являясь естественным, пусть и болезненным, барометром, который им еще предстоит досконально изучить.

Ранее Фокус писал о том, почему прикосновение к больной части тела улучшает самочувствие. Исследователи изучают нейроны, необходимые для облегчения боли при прикосновении. Считается, что реагирующие на боль клетки в мозге успокаиваются, когда эти нейроны получают сенсорную стимуляцию.

Также Фокус писал об эпидемии хронической боли в спине к 2050 году, когда людей, страдающих недугом, станет более 800 миллионов. От детей до пожилых людей — по всему миру распространяется "тихая буря", поражающая больше всего тех, кто меньше всего этого ожидает.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.