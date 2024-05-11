Неосознанная агрессия: какие черты личности подвержены вспышкам гнева

В какой-то момент нашей жизни мы подходим к черте, перейдя которую нами овладевает гнев. Однако ученые выяснили типы личности, которые с легкостью взрываются от малейших провокаций.

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Недавние исследования показали, что некоторые черты личности связаны с повышенной агрессивностью при обычном повседневном общении. Эта связь особенно сильна в случаях, когда речь идет о грандиозном нарциссизме и межличностном антагонизме, особенно при наличии негативных эмоций. О том, как некоторые черты влияют на общее поведение людей и типы агрессии, которые они могут проявлять, пишет PsyPost.

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В данном исследовании, проведенном Тяньвэй Ду и коллегами, использовался инновационный подход к наблюдению за поведением в реальном времени с помощью метода выборки опыта. Исследователи наблюдали за студентами младших курсов в течение определенного периода, анализируя, как нарциссизм влияет на агрессию при их повседневном взаимодействии. Этот метод позволил получить сведения, выходящие за рамки традиционных самоотчетов или лабораторных исследований, и отразить динамическую природу влияния личности на наше поведение.

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В исследовании приняли участие 477 студентов, которые с помощью мобильного приложения четыре раза в день в течение десяти дней записывали подробности своих наиболее интенсивных взаимодействий. Они оценивали нарциссические черты с помощью пятифакторного опросника Narcissism Inventory Short Form и сообщали об агрессии и эмоциональном состоянии. Результаты показали, что более высокий общий уровень нарциссизма был связан с более агрессивным поведением, таким как вспышки гнева и вербальная агрессия. В частности, грандиозный нарциссизм был значимым маркером такого поведения, в то время как межличностный антагонизм также играл важную роль, особенно в паре с негативными эмоциями.

Исследование подчеркнуло сложное взаимодействие между нарциссическими чертами и агрессией, также выделив различные формы агрессии, связанные с различными нарциссическими характеристиками. Например, если грандиозный нарциссизм был связан с проактивной агрессией, то такие черты, как нарциссический невротизм, были связаны с реактивной агрессией в ответ на любые социальные провокации.

Понимание нюансов проявления этих черт личности в повседневных сценариях имеет решающее значение для разработки целевых методов помощи людям, страдающим от них. Хотя исследование опиралось на данные самоотчетов, которые могут быть необъективными, оно, тем не менее, дает ценное представление о механизмах, с помощью которых личностные черты легко и ощутимо влияют на проявление агрессии в реальном мире. Эти знания могут сыграть ключевую роль в борьбе с подобным поведением и смягчении его последствий в различных ситуациях.

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