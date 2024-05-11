Дрессировка спасает наших кошек: о ее необходимости рассказали эксперты

Когда речь заходит о дрессировке питомцев, первая ассоциация, которая возникает у людей, это собаки. Однако наука и эксперты считают, что кошки также легко поддаются ей и, более того, она крайне важна для них.

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В Австрии кошка установила мировой рекорд, выполнив серию трюков за короткий промежуток времени, продемонстрировав, что они могут быть обучены сложному поведению также, как и собаки. Вопреки распространенному заблуждению, дрессировка кошек не только осуществима, но и полезна как для самих животных, так и для их компаньонов, пишет Inverse.

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В 2020 году австрийская кошка Алексис привлекла внимание мировой общественности, выполнив 26 трюков за одну минуту и установив новый мировой рекорд. Это достижение часто отмечают эксперты по поведению животных, такие как Сара Эллис, соавтор книги "Дрессируемая кошка". Эллис подчеркивает, что обучение начинается с таких простых трюков, как "сидеть", когда кошке дают лакомство, чтобы она приняла нужную позу. Аналогичным образом, Мора Тиррелл, координатор Университета Канисиус, выступает за использование кликер-тренинга в качестве вводного метода, используя звук для подачи сигнала о вознаграждении, что способствует положительному подкреплению поведения у питомцев с самого раннего этапа.

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Методика дрессировки кошек предполагает использование их естественных реакций на раздражители, способствуя созданию обучающей среды, в которой положительное подкрепление способствует адаптации поведения. Например, Эллис описывает команду "сидеть" как базовое упражнение, которое подготавливает кошек к более сложным тренировкам. Такой подход не только помогает в решении практических задач, таких как посещение ветеринара, но и повышает умственную активность кошки, что на самом деле является очень важным аспектом их жизни, а ее дефицит часто выливается в проблемное поведение. Тиррелл также указывает на важность умственной стимуляции и совместного ухода, когда обучение помогает снизить стресс во время медицинских процедур, что подтверждается исследованиями, опубликованными в журнале Applied Animal Behaviour Science.

Дрессировка кошек дает массу преимуществ, которые выходят за рамки простого послушания и включают в себя значительное улучшение их психического здоровья и укрепление связи между питомцем и владельцем. Как показал рекордный результат Алексис, при терпении и последовательных тренировках любая кошка может научиться новым трюкам, независимо от ее возраста и первоначального поведения. Это говорит о том, что в каждой кошке есть потенциал стать не просто домашним животным, а отзывчивым и умным компаньоном.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на здоровье вашего питомца. Если он испытывает проблемы, обратитесь к специалисту.