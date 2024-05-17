Стела Победы Нарам-Суэна: что известно о реликвии живого божества Аккадской империи (фото)

Нарам-Суэн был одним из самых известных правителей Аккадской империи, вошедший в историю как великий завоеватель и живое божество.

Related video

Самым выдающимся среди правителей Аккадской империи был Нарам-Суэн (Нарам-Син), который правил с 2254 по 2218 год до н. э., унаследовав наследие своего славного деда, Саргона Аккадского, основателя империи. Завоевательными походами он утвердил суверенитет империи, увековечив свои победы на Стеле Победы, пишет Ancient Origins.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Откопанная в 1898 году французским археологом Жан-Жаком де Морганом в Сузе, столице Элама, Стела Победы изображает Нарам-Суэна в честь его решающей победы над племенем луллуби в горах Загрос. Несмотря на то, что через века эламские грабители перенесли ее, стела сохранилась как свидетельство аккадского искусства и культурных достижений.

Стела изображает Нарам-Суэна как божественного монарха, возвышающегося над побежденными врагами. Фото: Rama/CC BY-SA 3.0 FR

Стела изображает Нарам-Суэна как божественного монарха, возвышающегося над побежденными врагами.

Центральное место на ней занимает военное завоевание Нарам-Суэном Луллуби. Царь, изображенный во главе своего войска, поднимающегося по склонам, воплощает триумф цивилизации над природой — мотив, символизирующий аккадское господство. Через преувеличенные образы стела превозносит доблесть Нарам-Суэна и одновременно предостерегает от неповиновения аккадской гегемонии.

Также стела служит мощным инструментом пропаганды, превознося универсальный суверенитет и божественное посвящение Нарам-Суэна.

Важно

Может быть еще больше: археологи нашли аномалию вблизи Великой пирамиды Гизы (фото)

Присоединившись к Шамашу, Нарам-Суэн утверждает свое божественное право на власть, легитимизируя свою экспансионистскую политику и обеспечивая безопасность своего правления. Нарам-Суэн стал первым аккадским правителем, который провозгласил себя живым богом, став главным божеством империи.

Хотя через тысячу лет после создания стела была захвачена как военный трофей эламским царем Шутрук-Наххунте, она хранилась как реликвия древнего величия.

Ранее Фокус писал о первом в своем роде сооружении, которое обнаружили албанские археологи.

Также мы рассказывали о найденной в Синайской пустыне резиденции фараона. Ученые считают, что она принадлежала Тутмосу Великому, известному своими военными походами.