10 минут, стимулирующих мозг: ученые назвали активности, делающие нас здоровее и умнее

Ученые подобрали список простых, доступных всем и эффективных нагрузок, которые улучшают наши мыслительные функции и укрепляют здоровье. Подобрать их можно под каждого человека, утверждают исследователи.

Большинство людей считают себя водителями выше среднего, но лишь немногие признаются, что они хуже среднего, что противоречит математической логике. Точно так же многим из нас нравится верить, что мы достаточно умны. И повысить уровень интеллекта может быть проще, чем мы думаем. Согласно новому исследованию, всего шесть-десять минут умеренных или энергичных физических упражнений могут значительно улучшить нашу рабочую память и когнитивные навыки, такие как организация и планирование, пишет Inc.

Предложенные в исследовании общедоступные упражнения довольно просты: бодрая ходьба, медленный бег трусцой или подъем по лестнице — занятия, которые повышают частоту сердечных сокращений, но не приводят к одышке. Еще лучше подходят энергичные занятия, такие как езда на велосипеде, плавание или высокоинтенсивные интервальные тренировки (ВИИТ). И наоборот, в исследовании было отмечено небольшое снижение когнитивных способностей, когда люди заменяли физические упражнения сидячим образом жизни. Авторы пришли к выводу, что сохранение или увеличение умеренной или энергичной физической активности (УФА) имеет решающее значение для поддержания когнитивных функций.

Помимо коротких физических нагрузок, долгосрочная физическая активность приносит существенную пользу мозгу, говорится в исследовании. Упражнения могут замедлить или обратить вспять возрастное ухудшение работы мозга, увеличивая размер гиппокампа, который жизненно важен для функционирования памяти. Например, исследование, опубликованное в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, показало, что бодрая ходьба в течение 40 минут три раза в неделю увеличивает объем гиппокампа у пожилых людей. Даже две минуты аэробных упражнений могут улучшить когнитивные функции на два часа, говорится в мета-анализе, опубликованном в журнале Transitional Sports Medicine.

Почему это важно? Регулярные простые физические нагрузки могут сделать нас не просто здоровее, но и умнее, предлагая множество преимуществ без особых негативных последствий. Последовательность и осведомленность о своем состоянии — ключевые моменты: найдите упражнение, которое вам нравится и подходит для ваших возможностей, и придерживайтесь его. Для подбора таких нагрузок следует проконсультироваться со специалистами.

