Синдром атлетического сердца: чрезмерные физические нагрузки могут навредить нам

Спорт является важной составляющей ЗОЖ — но, как и все в этом мире, физические упражнения хороши в меру. Переборщив, мы рискуем навсегда буквально изменить свое сердце.

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Физические упражнения общепризнанно являются краеугольным камнем хорошего здоровья, улучшая физическую форму, укрепляя психическое благополучие и снижая риск многих хронических заболеваний. Однако есть и менее известный аспект этой формулы здоровья: чрезмерные физические нагрузки в течение всей жизни не всегда полезны для сердца, что может привести к состоянию, известному как "атлетическое сердце", и навредить организму, пишет Japan Today.

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Синдром атлетического сердца проявляется, когда сердце ремоделируется под воздействием длительных интенсивных физических нагрузок, например, тех, которые выполняют спортсмены на выносливость. Такое ремоделирование может изменить размер, форму и функцию сердца, иногда приводя к таким осложнениям, как фибрилляция предсердий или кальцификация коронарных артерий (ККА), что, как ни странно, не обязательно повышает риск сердечных приступов среди спортсменов. Эти выводы подчеркивают нюансы взаимосвязи между физическими упражнениями и здоровьем сердца, предполагая, что, хотя такие нагрузки полезны, может существовать порог, за которым они могут способствовать развитию определенных сердечных заболеваний, говорит Уильям Корнуэлл, профессор кардиологии Университета Колорадо, медицинского городока Аншутц.

Виды физических упражнений — динамические, например, бег или футбол, или статические, например, тяжелая атлетика, по-разному влияют на наше сердце. Динамические упражнения увеличивают насосный объем сердца и могут привести к увеличению его общего объема, но в то же время к повышению эффективности его работы. Напротив, статические упражнения приводят к тому, что сердце становится толще, адаптируясь к повышенному давлению, необходимому при поднятии тяжестей. Эти адаптации демонстрируют удивительную способность сердца приспосабливать свою форму и функции к предъявляемым к нему требованиям внешней окружающей среды, подчеркивая разнообразное влияние различных физических упражнений на здоровье сердечно-сосудистой системы.

Хотя феномен атлетического сердца подчеркивает потенциальные риски, связанные с экстремальными уровнями физической активности, регулярные, умеренные нагрузки жизненно важны для поддержания здоровья и жизнеспособности сердца, говорит Корнуэлл. Сердца способно к самой разнообразной адаптации, а физические упражнения, при их правильном применении, могут с легкостью противостоять последствиям старения и малоподвижности.

Ранее Фокус писал о том, что физические нагрузки в выходные равноценны неделе занятия спортом. Новое исследование переворачивает нормы фитнеса с ног на голову, ставя интенсивные тренировки в выходной в один ряд с теми, кто ежедневно занимается спортом для сохранения здоровья сердца.

Также Фокус писал о лучшем времени для тренировок, сжигающих жир. В определенное время дня наш метаболизм более высокий, что значительно усиливает эффективность упражнений.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.