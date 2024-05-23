На кладбище домашних животных обнаружили папирусы со списком римских центурионов: что известно (фото)

Береника, древний порт на Красном море, основанный императором Тиберием вскоре после аннексии Египта Римом, уже давно считали местом пребывания военного подразделения. Недавно исследователи обнаружили доказательства этому.

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Во время недавних раскопок археологи обнаружили замечательную коллекцию римских артефактов в Беренике в Египте, что позволило по-новому взглянуть на римское военное присутствие в этом регионе. Команда обнаружила папирусы со списком римских центурионов, дислоцировавшихся в этом месте, а также глиняную посуду, римские монеты и характерную пряжку для плаща, пишет Arkeonews.

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Береника, древний порт на Красном море, основанный императором Тиберием вскоре после аннексии Египта Римом, уже давно считали местом пребывания военного подразделения. Последние находки позволяют предположить, что там дислоцировались солдаты знаменитого III Киренаикского легиона, известного тем, что остановил экспансию царства Мероэ и подавил восстание в Иерусалиме в 70 году нашей эры.

"Для египтологов и других исследователей античности это чрезвычайно редкое и высококлассное открытие. В этой части мира очень мало памятников римского периода. С другой стороны, значение этих открытий действительно феноменальное", — говорит профессор Марта Осипинская из Института археологии Вроцлавского университета.

Международная команда во главе с профессором Осипинской исследовала уникальное кладбище домашних животных I и II веков в Беренике, обнаружив множество артефактов, в том числе эксклюзивную керамику из Италии, Средиземноморья, Африки и Индии, римские монеты и фибулу, тип заколки для накидки, популярный среди легионеров.

Среди этих находок было несколько папирусов, потенциально бесценных источников информации о древних жителях Береники. На них встречаются такие имена, как Гаос, Луциний и Петроний, а в одном из писем Петроний подробно описывает запрос к Луцинию о ценах на предметы роскоши и логистические инструкции для отряда дромедаров.

На кладбище домашних животных, расположенном на западной окраине Береники, ранее находили преимущественно глиняные черепки с надписями остраконов, которые высоко ценят филологи и эпиграфисты.

Открытие папирусов на этом месте является беспрецедентным и знаменует собой значительный прогресс в понимании римской эпохи в Египте. Ученые считают, что эти документы происходят из резиденции центуриона, расположенного неподалеку, а их остатки со временем механически перенесли на кладбище.

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Сначала важность находки была непонятной, поскольку археологи обнаружили лишь небольшие фрагменты папируса.

"Однако мы их защитили и дождались приезда эпиграфа, руководителя Института папирологии Гейдельбергского университета, профессора Родни Аста. Он и его жена собрали из этих маленьких рулонов пазл длиной полметра и шириной 30 см. Они накрыли их стеклом и смогли собрать из них несколько листов. Сейчас тексты еще тщательно изучаются", — рассказывает исследовательница.

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