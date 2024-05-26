Новый взгляд на старую проблему: создан инструмент, помогающий ухаживать за больными деменцией

Больные когнитивными расстройствами люди зачастую нуждаются в постоянном уходе, что является нелегким делом. Ученые объединились, чтобы создать инструмент, облегчающий этот процесс для всех, кто нуждается в помощи.

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Уход за пожилыми людьми с деменцией сопряжен с рядом серьезных проблем, особенно когда они проявляют агрессию или отказываются от помощи. Сложности управления таким поведением являются одним из основных факторов, влияющих на принятие решения о переходе к стационарному уходу. Эта реальность отражает широкое распространение нейропсихиатрических симптомов, связанных с деменцией, которыми страдают более 95% людей с таким диагнозом. Эти симптомы не только меняются, но и могут усиливаться, часто перегружая семью, ухаживающую за больным. Для облегчения ухода за подобными людьми ученые создали новый доступный онлайн-инструмент, призванный помочь всем нуждающимся, пишет The Washington Post.

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Профессор клинической медицины из Мичиганского университета, Мэри Блазек, подчеркивает, что помимо потери памяти, разрушительные поведенческие и психологические симптомы оказывают значительное влияние как на пациентов, так и на тех, кто за ними ухаживает. В ответ на эти проблемы новый онлайн-ресурс, разработанный учеными, предлагает комплексное обучение, направленное на управление этими симптомами с помощью стратегии, известной как DICE, что расшифровывается как Describe, Investigate, Create, and Evaluate (Описывать, исследовать, создавать и оценивать). Этот подход, разработанный экспертами, в числе которых была профессор Хелен Калес из UC Davis Health, предоставляет инструменты, позволяющие людям лучше справляться с тревожными ситуациями с помощью обучающих видео и симуляций.

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Методология DICE поощряет не ограничиваться медикаментозным лечением симптомов деменции, а способствовать более глубокому пониманию глубинных причин поведенческих проблем. Например, взаимодействие между Дженнифер и ее матерью Бетти на сайте DICE иллюстрирует, как ситуационные факторы, такие как время суток и физический дискомфорт, могут привести к эскалации напряженности. Такие решения, как корректировка режима купания и улучшение условий окружающей среды, служат примером практического применения DICE, направленного на повышение качества жизни как тех, кто ухаживает за больными, так и их самих.

Этот инновационный подход представляет собой значительный сдвиг в сторону немедикаментозных вмешательств в уход за деменцией, подчеркивая важность индивидуальных, основанных на понимании стратегий, а не общих и распространенных методов приглушения болезни лекарствами. Поскольку уход за больными деменцией продолжает развиваться, ресурсы, подобные DICE, имеют решающее значение для оснащения лиц, осуществляющих уход, знаниями и инструментами, необходимыми для эффективного и правильного взаимодействия с больными, что может изменить ландшафт ухода за ними в глобальном масштабе.

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