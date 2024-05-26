Новий погляд на стару проблему: створено інструмент, що допомагає доглядати за хворими на деменцію

Хворі на когнітивні розлади люди часто потребують постійного догляду, що є нелегкою справою. Вчені об'єдналися, щоб створити інструмент, що полегшує цей процес для всіх, хто потребує допомоги.

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Догляд за літніми людьми з деменцією пов'язаний з низкою серйозних проблем, особливо коли вони проявляють агресію або відмовляються від допомоги. Складнощі управління такою поведінкою є одним з основних чинників, що впливають на ухвалення рішення про перехід до стаціонарного догляду. Ця реальність відображає широке поширення нейропсихіатричних симптомів, пов'язаних із деменцією, на які страждають понад 95% людей із таким діагнозом. Ці симптоми не тільки змінюються, а й можуть посилюватися, часто перевантажуючи сім'ю, яка доглядає за хворим. Для полегшення догляду за подібними людьми вчені створили новий доступний онлайн-інструмент, покликаний допомогти всім нужденним, пише The Washington Post.

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Професор клінічної медицини з Мічиганського університету, Мері Блазек, підкреслює, що крім втрати пам'яті, руйнівні поведінкові та психологічні симптоми мають значний вплив як на пацієнтів, так і на тих, хто за ними доглядає. У відповідь на ці проблеми новий онлайн-ресурс, розроблений вченими, пропонує комплексне навчання, спрямоване на управління цими симптомами за допомогою стратегії, відомої як DICE, що розшифровується як Describe, Investigate, Create, and Evaluate (Описувати, досліджувати, створювати і оцінювати). Цей підхід, розроблений експертами, серед яких була професорка Хелен Калес з UC Davis Health, надає інструменти, що дають змогу людям краще справлятися з тривожними ситуаціями за допомогою навчальних відео та симуляцій.

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Методологія DICE заохочує не обмежуватися медикаментозним лікуванням симптомів деменції, а сприяти глибшому розумінню глибинних причин поведінкових проблем. Наприклад, взаємодія між Дженніфер та її матір'ю Бетті на сайті DICE ілюструє, як ситуаційні чинники, як-от час доби та фізичний дискомфорт, можуть призвести до ескалації напруженості. Такі рішення, як коригування режиму купання і поліпшення умов довкілля, слугують прикладом практичного застосування DICE, спрямованого на підвищення якості життя як тих, хто доглядає за хворими, так і їх самих.

Цей інноваційний підхід являє собою значний зсув у бік немедикаментозних втручань у догляд за деменцією, підкреслюючи важливість індивідуальних, заснованих на розумінні стратегій, а не загальних і поширених методів приглушення хвороби ліками. Оскільки догляд за хворими на деменцію продовжує розвиватися, ресурси, подібні до DICE, мають вирішальне значення для оснащення осіб, які здійснюють догляд, знаннями та інструментами, необхідними для ефективної та правильної взаємодії з хворими, що може змінити ландшафт догляду за ними в глобальному масштабі.

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