Эволюция большого мозга под угрозой: ученые не смогли подтвердить ведущую гипотезу (фото)

Большой мозг делает людей и приматов умнее большинства млекопитающих на Земле, но, как и почему он развился — все еще тайна.

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Благодаря большому мозгу люди и приматы умнее большинства существ на планете. Но почему у некоторых видов вообще развивается большой мозг? Этот вопрос не давал ученым покоя. Основная гипотеза заключается в том, что у приматов развился большой мозг из-за так называемой "петли обратной связи", пишет Science Alert.

Предполагается, что более умные животные используют свой интеллект для более эффективного поиска пищи. Это значит, что они получают больше калорий, что обеспечивает энергию, необходимую для питания большого мозга. Подтверждением этой гипотезы послужили исследования, обнаружившие корреляцию между размером мозга и рационом питания, точнее, количеством фруктов в рационе животного.

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Известно, что фрукты — высокоэнергетическая пища, однако есть один подвох. Различные виды фруктов созревают в разное время года и распространяются по всему ареалу обитания животного. В то же время животные, которым необходимо находить столь разнообразную пищу, с большей вероятностью будут иметь большой мозг.

Простыми словами, ведущая теория развития большого мозга предполагает, что виды с более крупным мозгом более умны, а следовательно, более успешны в поиске пищи. В новом исследовании команда из Университета Джеймса Кука решила проверить эту гипотезу эволюции мозга.

Сложность проверки этой гипотезы заключается в том, что эффективность добычи пищи животными крайне сложно измерить. Как правило, млекопитающие преодолевают огромные расстояния — более 3 километров в день — что значительно усложняет работу ученых.

В своей работе ученые использовали природное явление в Панаме, в результате которой, обычно сложная фруктовая головоломка смыкается до нескольких спелых фруктов в течение трех месяцев. В это время все плодоядные млекопитающие вынуждены сосредоточиться на одном виде деревьев: Dipteryx oleifera.

Карта деревьев диптерикса по всему острову Фото: Ben Hirsch/Bing Maps

Ученые нанесли на карту фруктовые деревья, а затем разместили метки GPS-слежения на 40 животных: двух видах приматов с большим мозгом (обезьян-пауков и белолицых капуцинов) и двух родственников енотов с меньшим мозгом (белоносых коати и кинкажу). Команда наблюдала за животными два сезона — в общей сложности было зафиксировано более 600 000 перемещений.

Далее ученые попытались отфильтровать, когда и как надолго животные посещали деревья. Проблема заключалась в том, что некоторых и них предпочитали вздремнуть на деревьях, что усложняло подсчеты — но трекеры фиксировали активность животных, а потому ученые смогли исключить периоды сна на деревьях.

Когда сопутствующие проблемы были устранены, ученые смогли рассчитать эффективность маршрута как количество ежедневного времени, проведенного на деревьях, разделенное на пройденное расстояние. Увы, результаты нового исследования не подтверждают ведущую гипотезу относительно эволюции мозга.

Если животные с более крупным мозгом используют свой интеллект для более эффективного посещения фруктовых деревьев, мы ожидаем, что у приматов с большим мозгом в нашем исследовании будут более эффективные маршруты кормления. Но результаты не показывают этого. Команда не обнаружила у приматов с большим мозгом более эффективным маршрутов, чем у их соседей неприматов.

По словам соавтора исследования, старшего преподавателя зоологии и экологии Бена Хирша, эволюция больших мозгов вовсе не позволяет приматам планировать более эффективные маршруты поиска пищи. Тогда, почему у некоторых видов размер мозга увеличился? Авторы исследования пока не могут дать точный ответ, но предполагают, что это может быть связано с памятью, использованием инструментов, а также необходимостью решения сложностей в социальных группах.

Ранее Фокус писал о том, что ученые рассказали, у каких животных самый большой мозг по отношению к размеру тела.