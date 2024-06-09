Наткнулись на редчайшего динозавра: семья туристов нашла уникальную окаменелость (фото)

Палеонтологи до сих пор открывают новые факты о могучих древних ящерах, населявших нашу планету. Теперь, благодаря редчайшей находке, совершенной туристами и наделавшей много шума в научном мире, им представилась уникальная возможность изучить известного хищника.

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В 2022 году семья, отправившаяся в поход в Пустоши Северной Дакоты, наткнулась на загадочную находку, оказавшуюся ногой ужасающего динозавра. То, что обещало быть обычной прогулкой по природе всей семьей закончилось нахождением гигантской части свирепого существа, которая значительно помогла научному миру, пишет CNN.

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Сэм Фишер вместе со своими сыновьями Джессином и Лиамом, а также их двоюродным братом Кайденом Мэдсеном обнаружили окаменелость в формации Хелл-Крик — районе, известном своими богатыми ископаемыми различных доисторических существ. Наткнувшись на окаменелость, Сэм Фишер отправил фотографию доктору Тайлеру Лайсону, палеонтологу и куратору Денверского музея природы и науки. Первоначально Лайсон решил, что это утконосый динозавр, но позже предположил, что это все же может быть Tyrannosaurus rex (T. rex). Это послужило поводом для проведения раскопок в июле 2023 года с участием семьи первооткрывателей, где ученые подтвердили, что это действительно был юный тираннозавр, которого они прозвали "подросток рекс".

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Тираннозавр, один из самых крупных наземных хищников в истории, достигал 12 метров в длину и весил около 8 тонн. Несмотря на огромные размеры, у него были относительно небольшие, но сильные лапы. Ящер обладал исключительным нюхом благодаря большим обонятельным луковицам и отличным зрением, что делало его эффективным охотником и падальщиком. Его мощные челюсти могли создавать силу укуса до 57 000 Ньютонов, что сравнимо с весом большого африканского слона, стоящего на одном зубе. Это позволяло ему дробить кости и поглощать крупных травоядных динозавров, таких как трицератопс и эдмонтозавр с легкостью.

Из-за большого веса находки для транспортировки даже пришлось использовать вертолет Black Hawk Фото: Denver Museum of Nature and Science

Окаменелость удивительно хорошо сохранилась, а нижняя челюсть даже содержала несколько зубов, что сыграло решающую роль в идентификации древнего ящера. Команда раскопок аккуратно извлекала окаменелость из скалы в течение 11 дней. Из-за большого веса находки для транспортировки даже пришлось использовать вертолет Black Hawk.

Скелет, собранный примерно на 30%, предположительно принадлежал молодому тираннозавру в возрасте 13-15 лет, длиной около 7,6 метра и весом примерно 1,5 тонны. Несмотря на редкость окаменелостей молодых T. rex, Лайсон считает, что эта находка может внести значительный вклад в продолжающиеся дебаты в палеонтологии, в частности, в вопрос о различии между молодыми ящерами и потенциальным отдельным видом под названием Nanotyrannus.

Художественная реконструкция того, что Денверский музей природы и науки назвал "подростком рексом" Фото: Denver Museum of Nature and Science

Выставка, рассказывающая о раскопках и сборке скелета "подростка рекса", откроется в Денверском музее природы и науки 21 июня. Посетители смогут в реальном времени понаблюдать за работой ученых над окаменелостью, которая, как ожидается, займет до года. Кроме того, будет показан документальный фильм под названием "T-REX", в котором запечатлены закулисные съемки процесса находки окаменелостей и их раскопок.

Останки ювенильных динозавров встречаются довольно редко, часто потому, что они более хрупкие и были легче подвержены разграблению другими существами. Но благодаря удачи семьи Фишер, эта находка дала ученым уникальную возможность изучить рост и развитие тираннозавров. По словам Ника Лонгрича, палеонтолога из Университета Бата и одного из авторов статьи о Nanotyrannus, опубликованной в журнале Fossil Studies, подтверждение того, что это именно окаменелость молодого T. rex вызвало много шума и удивления, поскольку такие находки, по его словам, "невероятно редкие".

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