Натрапили на рідкісного динозавра: сім'я туристів знайшла унікальну скам'янілість (фото)

Палеонтологи досі відкривають нові факти про могутніх древніх ящерів, які населяли нашу планету. Тепер, завдяки рідкісній знахідці, здійсненій туристами, яка наробила багато галасу в науковому світі, їм випала унікальна можливість вивчити відомого хижака.

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У 2022 році сім'я, яка вирушила в похід у Пустки Північної Дакоти, натрапила на загадкову знахідку, що виявилася ногою жахливого динозавра. Те, що обіцяло бути звичайною прогулянкою природою всією сім'єю, закінчилося знаходженням гігантської частини лютої істоти, яка значно допомогла науковому світу, пише CNN.

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Сем Фішер разом зі своїми синами Джессіном і Ліамом, а також їхнім двоюрідним братом Кайденом Медсеном виявили скам'янілість у формації Хелл-Крік — районі, відомому своїми багатими копалинами різних доісторичних істот. Натрапивши на скам'янілість, Сем Фішер відправив фотографію доктору Тайлеру Лайсону, палеонтологові та куратору Денверського музею природи і науки. Спочатку Лайсон вирішив, що це качконосий динозавр, але пізніше припустив, що це все ж може бути Tyrannosaurus rex (T. rex). Це послужило приводом для проведення розкопок у липні 2023 року за участю сім'ї першовідкривачів, де вчені підтвердили, що це дійсно був юний тиранозавр, якого вони прозвали "підліток рекс".

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Тиранозавр, один із найбільших наземних хижаків в історії, досягав 12 метрів у довжину і важив близько 8 тонн. Незважаючи на величезні розміри, у нього були відносно невеликі, але сильні лапи. Ящір мав винятковий нюх завдяки великим нюховим цибулинам і відмінний зір, що робило його ефективним мисливцем і падальщиком. Його потужні щелепи могли створювати силу укусу до 57 000 Ньютонів, що можна порівняти з вагою великого африканського слона, що стоїть на одному зубі. Це давало йому змогу дробити кістки і поглинати великих травоїдних динозаврів, таких як трицератопс і едмонтозавр з легкістю.

Через велику вагу знахідки для транспортування навіть довелося використовувати вертоліт Black Hawk Фото: Denver Museum of Nature and Science

Скам'янілість напрочуд добре збереглася, а нижня щелепа навіть містила кілька зубів, що зіграло вирішальну роль в ідентифікації стародавнього ящера. Команда розкопок акуратно витягувала скам'янілість зі скелі протягом 11 днів. Через велику вагу знахідки для транспортування навіть довелося використовувати вертоліт Black Hawk.

Скелет, зібраний приблизно на 30%, імовірно належав молодому тиранозавру у віці 13-15 років, завдовжки близько 7,6 метра і вагою приблизно 1,5 тонни. Незважаючи на рідкість скам'янілостей молодих T. rex, Лайсон вважає, що ця знахідка може внести значний внесок у дебати, що тривають у палеонтології, зокрема, в питання про відмінність між молодими ящерами і потенційним окремим видом під назвою Nanotyrannus.

Художня реконструкція того, що Денверський музей природи і науки назвав "підлітком рексом" Фото: Denver Museum of Nature and Science

Виставка, що розповідає про розкопки і складання скелета "підлітка рекса", відкриється в Денверському музеї природи і науки 21 червня. Відвідувачі зможуть у реальному часі поспостерігати за роботою вчених над скам'янілістю, яка, як очікується, займе до року. Крім того, буде показано документальний фільм під назвою "T-REX", у якому відображено закулісні зйомки процесу знахідки скам'янілостей та їхніх розкопок.

Останки ювенільних динозаврів трапляються доволі рідко, часто тому, що вони більш тендітні та були легше піддані розграбуванню іншими істотами. Але завдяки удачі сім'ї Фішер, ця знахідка дала вченим унікальну можливість вивчити ріст і розвиток тиранозаврів. За словами Ніка Лонгріча, палеонтолога з Університету Бата й одного з авторів статті про Nanotyrannus, опублікованої в журналі Fossil Studies, підтвердження того, що це саме скам'янілість молодого T. rex, спричинило багато галасу й здивування, оскільки такі знахідки, за його словами, "неймовірно рідкісні".

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