Киты в океане обнищали: почему тела морских гигантов уменьшились за последние 20 лет (фото)

Исследователи обнаружили, что за последние несколько десятилетий тела серых китов тихоокеанского побережья уменьшились.

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Океан покрывает более 70% поверхности нашей планеты и является домом для множества удивительных существ, в том числе и крупнейших на Земле животных — китов. Но в новом исследовании ученые обнаружили, что тела китов значительно уменьшились за последние 20-30 лет и это пугает ученых, пишет PHYS.org.

Команда из Университета штата Орегон наблюдала за группой кормления Тихоокеанского побережья — небольшая группа примерно из 200 серых китов, входящая в более крупную популяцию восточной части северной части Тихого океана, включающую около 14 500 особей. Известно, что эта группа кормления движется ближе к берегу вдоль побережья Орегона, питаясь мелких и теплых водах, в отличие от основной части популяции серых китов, которые большую часть года проводят в арктических водах.

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Результаты наблюдения показали, что с 2000 года эта часть популяции серых китов претерпела значительное уменьшение длины тела. Более того, по слова соавтора исследования и доцента Института морских млекопитающих в Ньюпорте К.С. Бирлиха, они с коллегами обнаружили, что особи подгруппы у побережья Орегона в целом были меньше по размеру и имели худшее состояние тела, чем их собратья, проводившие больше времени в арктических водах.

Авторы исследования полагают, что меньший размер может иметь серьезные последствия для здоровья и репродуктивного успеха пострадавших китов. Это также вызывает тревогу по поводу состояния пищевой сети, в которой киты сосуществуют. Авторы исследования считают, что уменьшение тела китов может быть ранним предупреждающим знаком того, что численность этой популяции начинает снижаться или же она нездорова. В то же время сами киты считаются важными элементами экосистемы, а потому, если популяция китов не в порядке, это может многое рассказать о самой окружающей среде в которой они живут.

Отметим, что ученые наблюдали за подгруппой серых китов с 2016 года, используя дроны для измерения их размеров. Далее команда использовала фото 130 отдельных китов известного или предполагаемого возраста, сделанные в период с 2016 по 2022 годы. Результаты показывают, что взрослый серый кит, родившийся в 2020 году, достигнет длины тела взрослой особи, которая на 1,65 метра короче, чем у взрослой особи, родившейся до 2020 года. Таким образом ученые обнаружили, что серые киты этой подгруппы, вероятно, потеряли около 13% длины собственного тела.

Снимок двух серых китов, сделанный с помощью дрона, у побережья Орегона Фото: OSU Marine Mammal Institute

По словам ведущего автора исследования и научного сотрудника Университета Сент-Эндрюс в Шотландии Энрико Пиротта, на самом деле размер играет решающее значение для животных. Фактически это влияет на их поведение, физиологию, историю жизни и имеет каскадные последствия для животных и сообщества, частью которого они являются.

Например, детеныши китов меньшего размера могут быть просто не в состоянии справиться с неопределенностью, связанной с обретением независимости, что может повлиять на их выживаемость в целом. В то же время для взрослых китов одной из основных проблем, вероятно, станет репродуктивный успех.

Команда предполагает, что уменьшение размера китов может быть связано с недостатком пищи в их среде обитания. В своей работе ученые отслеживали циклы "апвеллинга" и "расслабления" в океане. Отметим, что апвеллинг переносит питательные вещества из более глубоких частей океана, а периоды релаксации позволяют питательным веществам оставаться в более мелких областях.

По словам Пиротта, без баланса между апвеллингом и релаксацией экосистема попросту не может производить достаточно пищи для китов. Результаты исследования показывают, что размер китов уменьшался одновременно с изменениями в балансе между апвеллингом и релаксацией.

Ранее Фокус писал о том, что в Атлантическом океане найден гигант, который 200 лет считался вымершим.