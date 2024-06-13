Кити в океані зубожіли: чому тіла морських гігантів зменшилися за останні 20 років (фото)

Дослідники виявили, що за останні кілька десятиліть тіла сірих китів тихоокеанського узбережжя зменшилися.

Related video

Океан покриває понад 70% поверхні нашої планети і є домівкою для безлічі дивовижних істот, зокрема й найбільших на Землі тварин — китів. Але в новому дослідженні вчені виявили, що тіла китів значно зменшилися за останні 20-30 років і це лякає вчених, пише PHYS.org.

Команда з Університету штату Орегон спостерігала за групою годівлі Тихоокеанського узбережжя — невеликою групою приблизно з 200 сірих китів, що входить до більшої популяції східної частини північної частини Тихого океану, яка налічує близько 14 500 особин. Відомо, що ця група годівлі рухається ближче до берега вздовж узбережжя Орегону, харчуючись в дрібних і теплих водах, на відміну від основної частини популяції сірих китів, які більшу частину року проводять в арктичних водах.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Результати спостереження показали, що з 2000 року ця частина популяції сірих китів зазнала значного зменшення довжини тіла. Ба більше, за словами співавтора дослідження і доцента Інституту морських ссавців у Ньюпорті К.С. Бірліха, вони з колегами виявили, що особини підгрупи біля узбережжя Орегону загалом були меншими за розміром та мали гірший стан тіла, ніж їхні побратими, які проводили більше часу в арктичних водах.

Автори дослідження вважають, що менший розмір може мати серйозні наслідки для здоров'я і репродуктивного успіху постраждалих китів. Це також викликає тривогу з приводу стану харчової мережі, в якій кити співіснують. Автори дослідження вважають, що зменшення тіла китів може бути раннім попереджувальним знаком того, що чисельність цієї популяції починає знижуватися або ж вона нездорова. Водночас самі кити вважаються важливими елементами екосистеми, а тому, якщо популяція китів не в порядку, це може багато чого розповісти про саме довкілля, в якому вони живуть.

Зазначимо, що вчені спостерігали за підгрупою сірих китів з 2016 року, використовуючи дрони для вимірювання їхніх розмірів. Далі команда використовувала фото 130 окремих китів відомого або передбачуваного віку, зроблені в період з 2016 по 2022 роки. Результати показують, що дорослий сірий кит, народжений у 2020 році, досягне довжини тіла дорослої особини, яка на 1,65 метра коротша, ніж у дорослої особини, народженої до 2020 року. Таким чином учені виявили, що сірі кити цієї підгрупи, ймовірно, втратили близько 13% довжини власного тіла.

Знімок двох сірих китів, зроблений за допомогою дрона, біля узбережжя Орегона Фото: OSU Marine Mammal Institute

За словами провідного автора дослідження та наукового співробітника Університету Сент-Ендрюс у Шотландії Енріко Піротта, насправді розмір відіграє вирішальне значення для тварин. Фактично це впливає на їхню поведінку, фізіологію, історію життя та має каскадні наслідки для тварин і спільноти, частиною якої вони є.

Наприклад, дитинчата китів меншого розміру можуть бути просто не в змозі впоратися з невизначеністю, пов'язаною зі здобуттям незалежності, що може вплинути на їхнє виживання в цілому. Водночас для дорослих китів однією з основних проблем, ймовірно, стане репродуктивний успіх.

Команда припускає, що зменшення розміру китів може бути пов'язане з нестачею їжі в їхньому середовищі існування. У своїй роботі вчені відстежували цикли "апвелінгу" і "розслаблення" в океані. Зазначимо, що апвелінг переносить поживні речовини з глибших частин океану, а періоди релаксації дають змогу поживним речовинам залишатися в більш дрібних областях.

За словами Піротта, без балансу між апвелінгом і релаксацією екосистема просто не може виробляти достатньо їжі для китів. Результати дослідження показують, що розмір китів зменшувався одночасно зі змінами в балансі між апвелінгом і релаксацією.

Раніше Фокус писав про те, що в Атлантичному океані знайдено гіганта, який 200 років вважався вимерлим.