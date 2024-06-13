Разгадана тайна морского Стоунхенджа: это заклинание на потепление, которое похоже, сработало
Исследователи анализируют 4000-летнее деревянное строение, найденное у берегов Нориджа.
Археологи изучают построение, которое кажется еще более странным, чем Стоунхендж, возведенное у берегов Нориджа 4000 лет назад, пишет DailyMail.
По мнению исследователей, так называемый "Сихендж" (Seahenge, — англ.) и второй памятник рядом с ним были построены древними британцами в период сильных холодов, чтобы вернуть тепло. Учитывая, что Британия и мир в целом переживают невиданные волны жары, возможно, "заклинание" древних людей таки сработало.
Археолог из Абердинского университета Дэвид Нэнс считает, что строение было связано с древней легендой по "поимке" лета.
У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!
"Оба памятника разные функции и связанные с ними ритуалы, но они имели общую цель: положить конец суровой холодной погоде", — говорит археолог.
Сихендж был впервые найден археологами в 1998 году рядом с морем в Норфолке. Конструкция представляет из себя 55 бревен, которые установлены вертикально и формируют овал диаметром 7,5 метров, в центре которого раскидистый дубовый пень.
Позже был найден второй подобный круг из бревен, который соседствовал с Сихенджем. Тысячи лет оба археологических памятника находились погребенными под солончаком недалеко от пляжа, прежде чем начали появляться на поверхности благодаря эрозии.
Ученые говорят, что на самом деле загадочные деревянные круги не располагались в воде, как это может показаться на первый взгляд. Изначально Сихендж был построен в месте, защищенном от моря дюнами, а также илистыми отмелями.
По проистечению тысяч лет болото превратилось в толстый слой торфа, который и сохранил деревянные столбы в удивительном состоянии.
Но археологам до сих пор мало известно о предназначении этих сооружений и какую роль они могли играть в жизни людей. Для того, чтобы разобраться во всем этом, Дэвиду Нэнсу пришлось объединить археологические данные с астрономическими предсказаниями, данными об окружающей среде и местным фольклором.
На основе проведенного анализа Нэнс предположил, что эти сооружения были построены в попытке продлить лето.
"Мы знаем, что тот период времени совпал с продолжительным снижением атмосферных температур, суровых зим и поздней весны. Скорее всего, эти памятники должны были положить конец холодам", — говорит археолог.
Об этом свидетельствует структура Сихенджа, которая похожа на клетку, использовавшуюся в мифе о запертой кукушке. В местном фольклоре сохранилась легенда о том, как неоперившуюся кукушку поместили в терновый куст и "замуровали" так, чтобы продлить лето.
"В летнее солнцестояние, согласно фольклору, кукушка (символ плодородия, — ред.), традиционно прекращала петь и возвращалась в Потусторонний мир, а вместе с ней уходило и лето. Датировка бревен Сихенджа показала, что они были срублены весной, а выравнены с восходом солнца в день летнего солнцестояния", — подытожил исследователь.
Напомним, кто и как принес гигантские валуны для постройки Стоунхенджа. Исследователи выдвинули новую теорию о том, как огромные глыбы оказаться на равнине Солсбери.