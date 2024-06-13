Разгадана тайна морского Стоунхенджа: это заклинание на потепление, которое похоже, сработало

Исследователи анализируют 4000-летнее деревянное строение, найденное у берегов Нориджа.

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Археологи изучают построение, которое кажется еще более странным, чем Стоунхендж, возведенное у берегов Нориджа 4000 лет назад, пишет DailyMail.

По мнению исследователей, так называемый "Сихендж" (Seahenge, — англ.) и второй памятник рядом с ним были построены древними британцами в период сильных холодов, чтобы вернуть тепло. Учитывая, что Британия и мир в целом переживают невиданные волны жары, возможно, "заклинание" древних людей таки сработало.

Археолог из Абердинского университета Дэвид Нэнс считает, что строение было связано с древней легендой по "поимке" лета.

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"Оба памятника разные функции и связанные с ними ритуалы, но они имели общую цель: положить конец суровой холодной погоде", — говорит археолог.

Сихендж был впервые найден археологами в 1998 году рядом с морем в Норфолке. Конструкция представляет из себя 55 бревен, которые установлены вертикально и формируют овал диаметром 7,5 метров, в центре которого раскидистый дубовый пень.

Позже был найден второй подобный круг из бревен, который соседствовал с Сихенджем. Тысячи лет оба археологических памятника находились погребенными под солончаком недалеко от пляжа, прежде чем начали появляться на поверхности благодаря эрозии.

Схема построения Сихенджа Фото: Robertson et al.

Ученые говорят, что на самом деле загадочные деревянные круги не располагались в воде, как это может показаться на первый взгляд. Изначально Сихендж был построен в месте, защищенном от моря дюнами, а также илистыми отмелями.

По проистечению тысяч лет болото превратилось в толстый слой торфа, который и сохранил деревянные столбы в удивительном состоянии.

Но археологам до сих пор мало известно о предназначении этих сооружений и какую роль они могли играть в жизни людей. Для того, чтобы разобраться во всем этом, Дэвиду Нэнсу пришлось объединить археологические данные с астрономическими предсказаниями, данными об окружающей среде и местным фольклором.

На основе проведенного анализа Нэнс предположил, что эти сооружения были построены в попытке продлить лето.

"Мы знаем, что тот период времени совпал с продолжительным снижением атмосферных температур, суровых зим и поздней весны. Скорее всего, эти памятники должны были положить конец холодам", — говорит археолог.

Об этом свидетельствует структура Сихенджа, которая похожа на клетку, использовавшуюся в мифе о запертой кукушке. В местном фольклоре сохранилась легенда о том, как неоперившуюся кукушку поместили в терновый куст и "замуровали" так, чтобы продлить лето.

"В летнее солнцестояние, согласно фольклору, кукушка (символ плодородия, — ред.), традиционно прекращала петь и возвращалась в Потусторонний мир, а вместе с ней уходило и лето. Датировка бревен Сихенджа показала, что они были срублены весной, а выравнены с восходом солнца в день летнего солнцестояния", — подытожил исследователь.

Напомним, кто и как принес гигантские валуны для постройки Стоунхенджа. Исследователи выдвинули новую теорию о том, как огромные глыбы оказаться на равнине Солсбери.