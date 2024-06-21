Доисторический хипстер. Найден новый динозавр-вегетарианец в причудливой шляпе (фото)

Исследователи считают, он принадлежал к группе динозавров-вегетарианцев, известных как центрозавры.

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Десятки миллионов лет назад по Земле бродили динозавры, которые позже были уничтожены, как и большая часть всего живого на планете, в результате падения астероида. Теперь ученые обнаружили новый вид, который бродил по планете около 78 миллионов лет назад, пишет IFLScience.

Палеонтологи назвали новый вид Lokiceratops rangiformis, что в переводе означает "рогатое лицо Локи, похожее на карибу", и считают, что он бродил по планете около 78 миллионов лет назад. Локицератопс достиг в длину около 6,7 метра, а весил около 5 тонн. Исследование показывает, что он также был вегетарианцем, но самое любопытное — причудливая шляпа на его голове.

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Авторы исследования отмечают, что причудливый "головной убор" динозавра напоминает кончик шляпы скандинавского бога Локи и его рогатого шлема, а рога разной длины очень похожи на карибу. Новый вид принадлежит к группе рогатых динозавров, также известных как цератопсиды, которые впервые появились, как считают ученые, около 92 миллионов лет назад.

Реконструкция Локицератопса в болотах возрастом 78 миллионов лет на севере Монтаны Фото: Museum of Evolution

По словам соавтора исследования, профессора Университета Юту, доктора Марка Лоуэна, известно, что именно эта группа динозавров дала начало нескольким видам декоративно украшенных динозавров, однако теперь ученые считают, что эти животные были значительно более разнообразны, чем считалось ранее.

Окаменелости нового вида были обнаружены в меловых бесплодных землях северной Монтаны, что указывает на неожиданно большое разнообразие. Авторы исследования также считают, что члены этой группы динозавров, вероятно, очень быстро образовывали новые виды.

Ископаемые кости черепа Локицератопса реконструированы и выставлены в Музее эволюции в Марибо Фото: Museum of Evolution

Локицератопс — четвертый центрозавр и пятый рогатый динозавр, известный науке в целом. Авторы исследования изучили окаменелости и считают, что рогатые динозавры, похоже, жили на небольшой географической территории. Авторы исследования считают, что представители этого вида были одними из самых крупных и богато украшенных рогатых динозавров на планете. Не менее любопытным, по мнению команды, является то, что рое из пяти динозавров, живших в этой экосистеме, являются близкими родственниками.

Особенностью этого вида считается его причудливый головной убор: на их голове красовался один из самых больших рогов с оборками. По словам Лоуэна, наличие столь массивной головы требовало от Локицератопса массивных мышц шеи, что позволило бы уравновесить голову. Животным также потребовалось невероятное количество калорий в день, чтобы поддерживать столь массивное тело.

Портретные реконструкции всех четырех динозавров-центрозавринов Фото: Museum of Evolution

Локицератопс был самым большим рогатым динозавром своего времени, но, что примечательно, он был одним из пяти, живших вместе одновременно. Раньше считалось, что не более двух видов рогатых динозавров могут сосуществовать, но большая голова Локицератопса опровергла эту теорию.

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