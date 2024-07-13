Ранние признаки. Ученые улучшили модели прогнозирования болезни Альцгеймера

Новое исследование позволило расширить представление о снижении когнитивных способностей у людей с ранней стадией болезни Альцгеймера.

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Новое исследование позволило расширить представление о снижении когнитивных способностей у людей с ранней стадией болезни Альцгеймера. В этом исследовании, опубликованном в журнале Neurology, изучаются модели прогнозирования для оценки скорости снижения когнитивных способностей и оценивается влияние новых лекарств, которые могут замедлить это прогрессирование.

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Доктор Питер Дж. Ван дер Вир (Pieter J. Van der Veere) из Медицинского центра Амстердамского университета подчеркнул актуальность совершенствования моделей прогнозирования. Он заявил: "Скорость снижения когнитивных способностей сильно варьируется от человека к человеку, и люди очень интересуются, чего ожидать от болезни им самим или их близким, поэтому срочно нужны более совершенные модели прогнозирования".

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Исследователи проанализировали данные 961 участника в возрасте около 65 лет с различными стадиями когнитивных нарушений. В исследовании использовались баллы когнитивных тестов от нуля до 30, где более низкие баллы указывали на более тяжелую деменцию. У участников с легкими когнитивными нарушениями за пять лет показатели снизились с 26,4 до 21,0 балла, а у участников с легкой деменцией за тот же период произошло более резкое снижение — с 22,4 до 7,8 балла.

Модели продемонстрировали свою полезность в прогнозировании снижения когнитивных способностей, несмотря на некоторую неопределенность. Для половины участников с легкими когнитивными нарушениями прогнозируемые и фактические оценки различались менее чем на два пункта. У половины участников с легкой деменцией разница составила менее трех баллов.

Ван дер Вир подчеркнул практическую значимость этих моделей, надеясь, что в конечном итоге они позволят ответить на вопросы о качестве жизни пациентов. Он пояснил: "Мы понимаем, что людей с когнитивными проблемами и их партнеров по уходу больше всего интересуют ответы на такие вопросы, как "Как долго я смогу водить машину?" или "Как долго я смогу продолжать заниматься своим хобби?".

В исследовании также оценивалось потенциальное влияние новых препаратов от болезни Альцгеймера, которые воздействуют на бляшки амилоида-бета в мозге. Например, человек с легким когнитивным расстройством и исходным показателем 28 баллов может за шесть лет перейти в умеренную деменцию (20 баллов). Однако при лечении, замедляющем ухудшение на 30 %, эта стадия может наступить только через 8,6 лет.

Это исследование знаменует собой значительный шаг на пути к разработке более персонализированных планов ухода за пациентами с болезнью Альцгеймера, а новые методы лечения дают надежду на управление прогрессированием заболевания.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.

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