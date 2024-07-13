Ранні ознаки. Учені поліпшили моделі прогнозування хвороби Альцгеймера

Нове дослідження дало змогу розширити уявлення про зниження когнітивних здібностей у людей з ранньою стадією хвороби Альцгеймера.

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Нове дослідження дозволило розширити уявлення про зниження когнітивних здібностей у людей з ранньою стадією хвороби Альцгеймера. У цьому дослідженні, опублікованому в журналі Neurology, вивчають моделі прогнозування для оцінки швидкості зниження когнітивних здібностей і оцінюють вплив нових ліків, які можуть уповільнити це прогресування.

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Доктор Пітер Дж. Ван дер Вір (Pieter J. Van der Veere) з Медичного центру Амстердамського університету наголосив на актуальності вдосконалення моделей прогнозування. Він заявив: "Швидкість зниження когнітивних здібностей сильно варіюється від людини до людини, і люди дуже цікавляться, чого очікувати від хвороби їм самим або їхнім близьким, тому терміново потрібні більш досконалі моделі прогнозування".

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Дослідники проаналізували дані 961 учасника віком близько 65 років з різними стадіями когнітивних порушень. У дослідженні використовувалися бали когнітивних тестів від нуля до 30, де нижчі бали вказували на важчу деменцію. В учасників із легкими когнітивними порушеннями за п'ять років показники знизилися з 26,4 до 21,0 бала, а в учасників із легкою деменцією за той самий період відбулося більш різке зниження — з 22,4 до 7,8 бала.

Моделі продемонстрували свою корисність у прогнозуванні зниження когнітивних здібностей, незважаючи на деяку невизначеність. Для половини учасників із легкими когнітивними порушеннями прогнозовані та фактичні оцінки різнилися менш ніж на два пункти. У половини учасників із легкою деменцією різниця становила менше трьох балів.

Ван дер Вір наголосив на практичній значущості цих моделей, сподіваючись, що зрештою вони дадуть змогу відповісти на запитання щодо якості життя пацієнтів. Він пояснив: "Ми розуміємо, що людей із когнітивними проблемами та їхніх партнерів із догляду найбільше цікавлять відповіді на такі запитання, як "Як довго я зможу водити машину?" або "Як довго я зможу продовжувати займатися своїм хобі?".

У дослідженні також оцінювався потенційний вплив нових препаратів від хвороби Альцгеймера, які впливають на бляшки амілоїду-бета в мозку. Наприклад, людина з легким когнітивним розладом і вихідним показником 28 балів може за шість років перейти в помірну деменцію (20 балів). Однак при лікуванні, що уповільнює погіршення на 30 %, ця стадія може настати тільки через 8,6 років.

Це дослідження знаменує собою значний крок на шляху до розробки більш персоналізованих планів догляду за пацієнтами з хворобою Альцгеймера, а нові методи лікування дають надію на управління прогресуванням захворювання.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.

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