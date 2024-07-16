Защитит от диабета и укрепит сердце: ученые назвали более полезную альтернативу сливочному маслу

Масло животного происхождения является популярным продуктом во всем мире, несмотря на многие исследования, говорящие о его вреде. Однако в этот раз ученые решили сфокусироваться на серьезных преимуществах его альтернативы.

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Недавнее комплексное исследование подтвердило давнее мнение ученых о том, что жиры растительного происхождения, например, содержащиеся в оливковом масле, полезнее жиров животного происхождения, таких как сливочное масло. Оно выделило преимущества диеты, богатой ненасыщенными растительными жирами, в частности средиземноморской диеты, которая может играть решающую роль в формировании целевых диетических рекомендаций, считают ее авторы. О преимуществах растительного мира над жирами животного происхождения пишет New Atlas.

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Это исследование, проведенное под руководством профессора Клеменса Виттенбехера из Технологического университета Чалмерса и опубликованное в журнале Nature Medicine, вышло за рамки одной лишь средиземноморской диеты, связав высококачественные растительные масла и сливочное масло непосредственно с уровнем жира в крови и связанным с ним риском сердечно-сосудистых заболеваний и диабета 2 типа, независимо от других вариантов образа жизни.

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Используя технологию липидомики, исследователи сосредоточились на профилях липидов крови, полученных в ходе контролируемого испытания диетического вмешательства, и в ходе этого разработали мультилипидную оценку (МЛО), которую можно будет применять в многочисленных исследованиях.

Их результаты показали значительное влияние растительных масел на МЛО, причем высокие показатели коррелируют со здоровыми профилями жиров в крови. И наоборот, низкие показатели наблюдались в группах, потреблявших молочные продукты с животными жирами, такие как сливочное масло.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Американская ассоциация сердца, на основании ограниченных данных рекомендовали заменять насыщенные жирные кислоты (НЖК) ненасыщенными жирными кислотами (ННЖК). Новое исследование, в котором приняли участие более 56 000 участников испытаний и около 3,7 миллиона участников наблюдательных научных работ, усилило доказательства в пользу этих изменений в питании.

Исследователи отметили некоторые ограничения, такие как европейское происхождение участников исследований, но все же выделили реальную и существенную роль растительных масел в снижении риска различных заболеваний. В их исследовании была выявлена четкая связь, указывающая на то, что показатели липидомики, отражающие более низкое потребление НЖК и более высокое потребление НЖК на растительной основе, последовательно ассоциируются со снижением заболеваемости диабетом 2 типа и сердечно-сосудистыми заболеваниями, что позволяет рассматривать их в качестве будущих метрик метаболической адаптации здоровья к изменениям качества пищевых жиров и контроля над различными болезнями.

Ранее Фокус писал о том, что наука поставила точку в вопросе о жирном и нежирном молоке. Новые исследования перевернули все наши укрепившиеся понятия о пользе и вреде молочных продуктов, стремясь облегчить нелегкий выбор в пользу того или иного продукта.

Также Фокус писал о том, как ожирение необратимо изменяет работу мозга. Ожирение изменяет сенсоры мозга, отвечающие за удовлетворение от еды, вызывая, возможно, постоянное состояние "вечного голода", свидетельствует новое исследование.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.