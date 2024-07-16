Захистить від діабету і зміцнить серце: вчені назвали кориснішу альтернативу вершковому маслу

Олія тваринного походження є популярним продуктом у всьому світі, незважаючи на численні дослідження, що говорять про її шкоду. Однак цього разу вчені вирішили сфокусуватися на серйозних перевагах її альтернативи.

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Нещодавнє комплексне дослідження підтвердило давню думку вчених про те, що жири рослинного походження, наприклад, ті, що містяться в оливковій олії, корисніші за жири тваринного походження, такі як вершкове масло. Вона виокремила переваги дієти, багатої на ненасичені рослинні жири, зокрема середземноморської дієти, яка може відігравати вирішальну роль у формуванні цільових дієтичних рекомендацій, вважають її автори. Про переваги рослинного світу над жирами тваринного походження пише New Atlas.

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Це дослідження, проведене під керівництвом професора Клеменса Віттенбехера з Технологічного університету Чалмерса та опубліковане в журналі Nature Medicine, вийшло за рамки однієї лише середземноморської дієти, пов'язавши високоякісні рослинні олії та вершкове масло безпосередньо з рівнем жиру в крові та пов'язаним із ним ризиком серцево-судинних захворювань і діабету 2 типу, незалежно від інших варіантів способу життя.

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Використовуючи технологію ліпідоміки, дослідники зосередилися на профілях ліпідів крові, отриманих під час контрольованого випробування дієтичного втручання, і під час цього розробили мультиліпідну оцінку (МЛО), яку можна буде застосовувати в численних дослідженнях.

Їхні результати показали значний вплив рослинних олій на МЛО, причому високі показники корелюють зі здоровими профілями жирів у крові. І навпаки, низькі показники спостерігалися в групах, які споживали молочні продукти з тваринними жирами, такі як вершкове масло.

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) та Американська асоціація серця, на підставі обмежених даних рекомендували замінювати насичені жирні кислоти (НЖК) ненасиченими жирними кислотами (ННЖК). Нове дослідження, в якому взяли участь понад 56 000 учасників випробувань і близько 3,7 мільйона учасників спостережних наукових робіт, посилило докази на користь цих змін у харчуванні.

Дослідники відзначили деякі обмеження, як-от європейське походження учасників досліджень, але все ж таки виокремили реальну та суттєву роль рослинних олій у зниженні ризику різних захворювань. У їхньому дослідженні було виявлено чіткий зв'язок, який вказує на те, що показники ліпідоміки, які відображають більш низьке споживання НЖК та більш високе споживання НЖК на рослинній основі, послідовно асоціюються зі зниженням захворюваності на діабет 2 типу та серцево-судинні захворювання, що дає змогу розглядати їх як майбутні метрики метаболічної адаптації здоров'я до змін якості харчових жирів і контролю над різноманітними хворобами.

Раніше Фокус писав про те, що наука поставила крапку в питанні про жирне і нежирне молоко. Нові дослідження перевернули всі наші укріплені поняття про користь і шкоду молочних продуктів, прагнучи полегшити нелегкий вибір на користь того чи іншого продукту.

Також Фокус писав про те, як ожиріння необоротно змінює роботу мозку. Ожиріння змінює сенсори мозку, що відповідають за задоволення від їжі, викликаючи, можливо, постійний стан "вічного голоду", свідчить нове дослідження.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.