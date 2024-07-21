Уникальный подход для каждого: ученые обнаружили ключ к поднятию эффективности упражнений

Потребность в физических упражнениях у разных людей сильно различается из-за влияния нескольких факторов.

Related video

Типы строения человеческого тела изучены достаточно давно, но исследователи задавались вопросом, почему некоторые люди больше предрасположены к силовым нагрузкам, а другим лучше подходит обычный бег. Несколько научных команд сделали выводы относительно такой разницы, пишет Science Focus.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

Люди с более высоким уровнем базового метаболизма быстрее сжигают калории в состоянии покоя Фото: odditycentral

Генетика

Генетическая изменчивость играет значительную роль, определяя реакцию человека на физические нагрузки через изменения в составе мышечных волокон, метаболизме и сердечно-сосудистых возможностях. Эти генетические различия означают, что одни люди от природы более приспособлены к занятиям на выносливость, а другие — к силовым упражнениям.

Скорость метаболизма

Еще один важнейший фактор — скорость метаболизма, которая варьируется под влиянием генетики и физиологии. Люди с более высоким уровнем базового метаболизма быстрее сжигают калории в состоянии покоя, что влияет на их энергозатраты во время тренировок. Эта разница влияет на тип и интенсивность тренировок, необходимых для эффективного управления весом и поддержания физической формы.

Большее количество мышечной массы определяет силу и выносливость Фото: Getty Images

Состав тела

Состав тела также влияет на то, как человек реагирует на физические нагрузки. Люди с более высоким процентом сухой мышечной массы могут демонстрировать более высокие показатели силы и выносливости по сравнению с теми, кто имеет более высокий процент жира в организме.

Возраст

С возрастом потребности в физических упражнениях меняются. Детям и подросткам нужны упражнения, способствующие росту и развитию, в то время как взрослые и пожилые люди больше внимания уделяют поддержанию плотности костной ткани и функциональных способностей.

Личные цели

Личные цели и предпочтения во многом определяют режим тренировок. Не все стремятся стать быстрее или сильнее; многие подстраивают свои планы тренировок под личные цели, такие как снижение веса, набор мышечной массы или общее самочувствие. Предпочтение одиночных тренировок по сравнению с групповыми занятиями также влияет на привычку заниматься спортом.

Физическая активность, без учета упражнений, также является хорошим подспорьем для понимания активности человека Фото: Budmir Jevtic/Shutterstock

Уровень внетренировочной активности

Помимо структурированных тренировок, на общую потребность в упражнениях влияет уровень активности между занятиями. Например, людям с физически тяжелой работой может потребоваться меньше структурированных упражнений по сравнению с теми, кто ведет сидячий образ жизни. Периоды восстановления не менее важны, поскольку прирост сил происходит во время отдыха, а время восстановления у разных людей разное даже после выполнения одной и той же тренировки.

Психология

Психологические факторы, включая мотивацию, уровень стресса и психическое здоровье, также влияют на предпочтения и приверженность физическим упражнениям. Признание и принятие этих различий необходимо для создания эффективных и устойчивых программ тренировок, отвечающих индивидуальным потребностям.

В дополнение к этому списку следует отметить, что некоторые компании предлагают генетические тесты, на определение своей предрасположенности к разным видам нагрузки. Помимо этого, понимание количество разных мышечных волокон также позволяет определить лучший тип нагрузки для каждого отдельного человека. Большую помощь оказывают устройства, которые отслеживают базовую скорость метаболизма и общий уровень активности, предоставляя персонализированные данные для точной настройки режима тренировок: к примеру фитнес-браслеты, пульсометры или нательные датчики.

Ранее Фокус писал об эффективной альтернативе аэробике. Поддержание здоровья сердца является важным фактором для миллионов людей, но помимо популярной аэробики существуют и кардинально отличающиеся в подходе, но не менее полезные анаэробные упражнения.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.