Убивает все живое в своих границах: ученые обеспокоены ростом "мертвой зоны" Мексиканского залива

Наша планета переживает ряд серьезных изменений глобального характера из-за деятельности человека, из-за чего в мире появляется множество страшных последствий. Один из них возникновение и быстрый рост мертвых зон, которые буквально истощают и уничтожают экосистему внутри себя.

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Мертвая зона Мексиканского залива, область с низким содержанием кислорода, губительная для морской жизни, в этом году увеличилась до 10790 квадратных километров, что уже почти равно площади штата США — Нью-Джерси. Такое расширение области, губящей всю жизнь внутри своих границ не на шутку встревожило ученых, пишет The Byte.

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Увеличение, зафиксированное учеными, сотрудничающими с Национальным управлением океанических и атмосферных исследований (NOAA), в основном связано с богатыми питательными веществами стоками из реки Миссисипи. Несмотря на то, что эта зона является 12-й по величине в истории, она превосходит предыдущие прогнозы и подчеркивает текущие проблемы, связанные с сокращением ее размеров.

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В этом году мертвая зона превышает прогнозируемые 6920 квадратных км, сохраняя средний пятилетний показатель, который вдвое превышает целевой размер на 2035 год. Нэнси Рабале, профессор Университета штата Луизиана и один из главных ученых по исследованию мертвых зон, выразила удивление тем, что каждое лето размер и распределение мертвых зон меняются, что говорит о сложности и динамичности данной проблемы.

Мертвые зоны возникают из-за загрязнения окружающей среды питательными веществами, в основном из-за сельскохозяйственных стоков и городских сточных вод, которые вызывают чрезмерный рост водорослей. Когда водоросли отмирают, они истощают запасы кислорода в воде, создавая гипоксические условия. Это приводит к значительным экологическим последствиям, включая изменение рациона питания рыб, сокращения темпов роста и популяции креветок, что негативно сказывается как на морской экосистеме, так и на рыбной промышленности.

Деятельность человека является основным фактором возникновения мертвой зоны в заливе, хотя такие зоны могут возникать и естественным путем. Стоки питательных веществ с ферм и городов попадают в реку Миссисипи и в конечном итоге достигают залива, способствуя цветению водорослей, что и приводит к гипоксии живых существ. В глобальном масштабе количество мертвых зон увеличилось в четыре раза с 1950 года, а изменение климата усугубляет эту проблему.

Повышение температуры и изменение характера осадков усиливают сток питательных веществ, что делает необходимым тщательный мониторинг этих зон. Николь ЛеБоф, помощник администратора Национальной океанической службы NOAA, подчеркнула важность измерения гипоксии как показателя здоровья океана и ее последствий в меняющихся климатических условиях. Для борьбы с расширяющейся мертвой зоной необходимы эффективные стратегии управления и сокращения. Долгосрочный сбор и анализ данных поможет лицам, принимающим решения, скорректировать свои подходы, чтобы смягчить воздействие на прибрежные ресурсы и сообщества, считают ученые.

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