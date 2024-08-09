Раньше было хуже: ученые высчитали шанс крушения самолета при авиаперелетах

Авиакатастрофы остаются серьезным страхом для миллионов людей во всем мире, создавая мнение, что они случаются довольно часто. Однако ученые решили поставить точку в этом вопросе, высчитав их вероятность.

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В результате недавнего исследования ученые заявили о постоянном повышении безопасности коммерческих авиаперевозок, что в свою очередь сыграло роль в значительном снижении риска смертельных инцидентов. Страх перед полетами не редкость для миллионов людей, а выделяющиеся на фоне незаметной статистики инциденты лишь укореняли его годами, пишет ScienceAlert.

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Согласно исследованию Массачусетского технологического института (MIT), уровень смертности на коммерческих рейсах снижается вдвое каждое десятилетие, и в период с 2018-го по 2022 год этот показатель составлял 1 смерть на 13,7 миллиона посадок пассажиров по всему миру. Это заметное и внушительное улучшение по сравнению с показателем 1 смерть на 7,9 млн посадок, зафиксированным в предыдущем десятилетии. Особенно важны подобные исследования для людей, испытывающих серьезный страх перед полетами, но не осознающих масштабов ежегодных авиаперевозок.

Прогресс в области авиационной безопасности заметен по сравнению с первыми годами коммерческих авиаперевозок: в 1968-1977 годах всего на 350 000 посадок приходился 1 смертельный случай. Профессор Массачусетского технологического института Арнольд Барнетт, соавтор исследования, опубликованного в Journal of Air Transport Management, отметил положительную тенденцию того, что авиационная безопасность продолжает улучшаться. Барнетт сравнил результаты исследования с "законом Мура", принципом из технологической отрасли, который предсказывает удвоение вычислительной мощности примерно каждые 18 месяцев.

В исследовании ученых подробно описывается постепенное снижение риска на протяжении десятилетий: с 1 на 750 000 посадок в 1978-1987 гг. до 1 на 2,7 млн в 1998-2007 гг. Несмотря на положительную статистику, Барнетт предупредил, что сохранение такого прогресса не гарантировано. Недавние проблемы безопасности, такие как столкновения на взлетно-посадочных полосах и проблемы с самолетами Boeing, подчеркивают необходимость постоянной бдительности.

Исследование также указало на значительные глобальные различия в области авиационной безопасности, распределяя страны по трем уровням в зависимости от их показателей безопасности. Страны высшего уровня, включая США, страны-члены ЕС, а также такие государства, как Австралия, Канада и Япония, продемонстрировали самые высокие стандарты безопасности. Второй уровень составили страны с достойными показателями безопасности, но не дотягивающие до высшего уровня, а третий уровень включил в себя остальные страны, где риск остается высоким, хотя и снизился по сравнению с предыдущими десятилетиями. При этом в исследовании подчеркивается, что даже в странах третьего уровня наблюдается значительное и стабильное снижение числа смертельных случаев при авиаперелетах, что отражает глобальное улучшение этой пугающей статистики.

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