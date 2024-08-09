Раніше було гірше: вчені вирахували шанс катастрофи літака під час авіаперельотів

Авіакатастрофи залишаються серйозним страхом для мільйонів людей у всьому світі, створюючи думку, що вони трапляються досить часто. Однак учені вирішили поставити крапку в цьому питанні, вирахувавши їхню ймовірність.

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У результаті нещодавнього дослідження вчені заявили про постійне підвищення безпеки комерційних авіаперевезень, що зі свого боку зіграло роль у значному зниженні ризику смертельних інцидентів. Страх перед польотами — не рідкість для мільйонів людей, а інциденти, що виділяються на тлі непомітної статистики, лише вкорінювали його роками, пише ScienceAlert.

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Згідно з дослідженням Массачусетського технологічного інституту (MIT), рівень смертності на комерційних рейсах знижується вдвічі щодесятиліття, а в період з 2018-го до 2022 року цей показник становив 1 смерть на 13,7 мільйона посадок пасажирів по всьому світу. Це помітне і значне поліпшення порівняно з показником 1 смерть на 7,9 млн посадок, зафіксованим у попередньому десятилітті. Особливо важливі такі дослідження для людей, які відчувають серйозний страх перед польотами, але не усвідомлюють масштабів щорічних авіаперевезень.

Прогрес у галузі авіаційної безпеки помітний порівняно з першими роками комерційних авіаперевезень: у 1968-1977 роках лише на 350 000 посадок припадав 1 смертельний випадок. Професор Массачусетського технологічного інституту Арнольд Барнетт, співавтор дослідження, опублікованого в Journal of Air Transport Management, відзначив позитивну тенденцію того, що авіаційна безпека продовжує поліпшуватися. Барнетт порівняв результати дослідження із "законом Мура", принципом із технологічної галузі, який передбачає подвоєння обчислювальної потужності приблизно кожні 18 місяців.

У дослідженні вчених докладно описується поступове зниження ризику протягом десятиліть: з 1 на 750 000 посадок у 1978-1987 рр. до 1 на 2,7 млн у 1998-2007 рр. Попри позитивну статистику, Барнетт попередив, що збереження такого прогресу не гарантоване. Нещодавні проблеми безпеки, як-от зіткнення на злітно-посадкових смугах і проблеми з літаками Boeing, наголошують на необхідності постійної пильності.

Дослідження також вказало на значні глобальні відмінності в галузі авіаційної безпеки, розподіляючи країни за трьома рівнями залежно від їхніх показників безпеки. Країни вищого рівня, включно зі США, країнами-членами ЄС, а також такими державами, як Австралія, Канада і Японія, продемонстрували найвищі стандарти безпеки. Другий рівень — країни з гідними показниками безпеки, але такі, що не дотягують до вищого рівня, а третій рівень охопив решту країн, де ризик залишається високим, хоч і знизився порівняно з попередніми десятиліттями. Водночас у дослідженні зазначається, що навіть у країнах третього рівня спостерігається значне і стабільне зниження кількості смертельних випадків під час авіаперельотів, що демонструє глобальне поліпшення цієї загрозливої статистики.

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