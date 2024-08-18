Сократить потребление мяса и не пожертвовать здоровьем: ученая назвала полезные альтернативы

Мясо является популярным и зачастую основным продуктом питания среди миллионов людей. Однако ученые считают, что даже немного сократив его потребление и заменив его на другие продукты, мы можем не только укрепить наше здоровье, но и сделать свой вклад в спасение природы.

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Переход на питание с меньшим содержанием мяса может положительно сказаться как на личном здоровье, так и на экологической ситуации на планете, однако это не такой уж и просто шаг для многих. Но переключение на растительную пищу не требует строгого следования веганской или вегетарианской диете: даже умеренное сокращение потребления мяса может принести значительную пользу здоровью, пишет The Conversation.

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Не все растительные альтернативы одинаковы по питательной ценности, предупреждает Лаура Марчезе, кандидат наук в Институте физической активности и питания Университета Дикин. Некоторые из них подвергаются сильной обработке, и выбрать более здоровые варианты может быть непросто, особенно когда вы обедаете вне дома. Исследование Марчезе и ее команды, опубликованное в журнале Journal of Nutrition, показало, что сокращение потребления мяса и молочных продуктов даже наполовину и замена их более полезными растительными продуктами, такими как бобовые или тофу, может улучшить общее качество питания. Оно также обнаружило, что такие изменения обычно увеличивают потребление пищевых волокон и снижают потребление насыщенных жиров, что очень важно для снижения риска сердечных заболеваний.

Использование чечевицы вместо мяса в рецептах, могут привести к значительному улучшению здоровья, считает Марчезе. Хотя сокращение потребления мяса полезно, следует обратить внимание на то, что его заменяет. Некоторые растительные заменители мяса подвергаются сильной обработке, содержат большое количество соли и насыщенных жиров, что может подорвать предполагаемую пользу для здоровья. Рекомендуется выбирать цельные, минимально обработанные растительные продукты, такие как тофу, бобы и овощи, а не сильно обработанные мясные заменители.

Когда вы едите вне дома, сделать более здоровый выбор становится сложнее, объясняет Марчезе. Она рекомендует заполнять половину тарелки разнообразными овощами и выбирать блюда, которые не жарятся во фритюре. Предпочтение следует отдавать цельным зернам, а не рафинированным, а если вы выбираете мясо, то лучше предпочесть менее обработанные варианты, например, курицу-гриль. Эти стратегии помогут поддерживать сбалансированную, богатую питательными веществами диету даже в ресторанах, считает она.

Чтобы еще больше поддержать здоровое питание, важно быть информированным о питательности продуктов, особенно на рынке, который все больше наполняется растительными, но обработанными продуктами, напоминает Марчезе. Последовательный выбор цельных, богатых питательными веществами продуктов вместо обработанных заменителей может гарантировать, что изменения в рационе действительно способствуют улучшению здоровья и самочувствия.

Ранее Фокус писал о скором поступлении искусственного мяса в продажу в США. Все больше стран дают зеленый свет искусственно выращенному мясу в качестве более экологичной и гуманной альтернативе традиционным методам производства.

Также Фокус писал о скрещивании генов свиньи с бобами, которые начали производить настоящий свиной белок. Изменив ДНК соевых бобов для производства свиного белка, компания произвела продукт, богатый, фактически настоящим, свиным белком, который стирает границы между растением и мясом.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.