Билет в один конец: ученые выяснили, что воспаление необратимо повреждает наши стволовые клетки

Хроническое воспаление является серьезной проблемой для миллионов людей, приводя к серьезным осложнениям. Однако недавно ученые узнали, что даже избавившись от него, наш организм уже никогда не станет прежним.

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Ученые добились значительных успехов в понимании болезни "трансплантат против хозяина" (GVHD) — тяжелого осложнения, которое может возникнуть после трансплантации костного мозга. Данная болезнь, как и другие типы отторжения органов хозяевами, представляет смертельный риск для людей, недавно прошедших операцию по пересадке

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GVHD представляет собой серьезную проблему, поскольку при ней иммунные Т-клетки донора трансплантата атакуют клетки кишечника реципиента, в частности стволовые клетки кишечника (СКК). Эти атаки приводят к воспалению и повреждениям с потенциально опасными для жизни последствиями. Однако ученые выяснили, что эти повреждения выходят далеко за рамки сиюминутных и имеют опасный долгосрочный эффект.

В исследовании, опубликованном в журнале Cell Stem Cell и проведенном под руководством доктора Павана Редди, профессора и директора Комплексного онкологического центра имени Дэна Л. Дункана в Бэйлоре, основное внимание было уделено изучению того, как воспаление влияет на СКК во время GVHD. Исследователи использовали клеточные и животные модели, чтобы выяснить, что воспаление, вызванное GVHD, побуждает СКК претерпевать метаболические изменения, что приводит к накоплению сукцината — побочного продукта клеточного метаболизма.

Это накопление впоследствии перепрограммирует СКК, изменяя их экспрессию генов и нарушая способность клеток к регенерации, что крайне важно для заживления поврежденного кишечника. Несмотря на снятие воспаления, вызванного GVHD, исследование показало, что СКК уже не полностью восстанавливают свои регенеративные способности. Даже после 28 дней СКК сохраняли сниженную способность к регенерации, что приводило к плохому восстановлению и повышенной смертности в животных моделях, когда они подвергались дополнительным стрессовым воздействиям, таким как нелетальное радиационное облучение.

Доктор Донгчанг Чжао, один из авторов исследования, подчеркнул важность понимания того, сохраняют ли СКК, пережившие GVHD, полную функциональность. Эти знания жизненно важны, поскольку они влияют на разработку новых стратегий, направленных на то, чтобы помочь СКК "забыть" о своих воспалительных столкновениях, тем самым повышая их устойчивость к иммунным атакам в будущем.

Усилия исследовательской группы высветили критический аспект ухода за пациентами после трансплантации, подчеркнув необходимость дальнейших изучений этой темы для разработки методов, которые могут повысить эффективность восстановления стволовых клеток и улучшить результаты пациентов после трансплантации костного мозга. Поскольку GVHD остается одной из основных причин смертности, данное исследование является потенциально жизненно важным и может подтолкнуть ученых к разработке методов лечения, которые могут смягчить долгосрочные последствия заболевания для кишечного тракта.

Ранее Фокус писал о том, что в Великобритании провели первую в мире трансплантацию матки. Врачи считают, что такие операции позволят бесплодным женщинам рожать детей.

Также Фокус писал о первой в мире проведенной двойной пересадке органов по новой уникальной методике. Столкнувшись, казалось бы, с безвыходной ситуацией, врачи поставили на кон все, положившись на недавнее научное исследование, итогом чего стало спасение двух жизней и проведение уникальной в своем роде операции.

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