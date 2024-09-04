Квиток в один кінець: учені з'ясували, що запалення необоротно пошкоджує наші стовбурові клітини

Хронічне запалення є серйозною проблемою для мільйонів людей, призводячи до серйозних ускладнень. Однак нещодавно вчені дізналися, що навіть позбувшись його, наш організм уже ніколи не стане таким, як раніше.

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Вчені досягли значних успіхів у розумінні хвороби "трансплантат проти господаря" (GVHD) — важкого ускладнення, яке може виникнути після трансплантації кісткового мозку. Ця хвороба, як і інші типи відторгнення органів господарями, становить смертельний ризик для людей, які нещодавно пройшли операцію з пересадки

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GVHD є серйозною проблемою, оскільки під час неї імунні Т-клітини донора трансплантата атакують клітини кишківника реципієнта, зокрема стовбурові клітини кишківника (СКК). Ці атаки призводять до запалення та пошкоджень із потенційно небезпечними для життя наслідками. Однак учені з'ясували, що ці ушкодження виходять далеко за рамки одномоментних і мають небезпечний довгостроковий ефект.

У дослідженні, опублікованому в журналі Cell Stem Cell і проведеному під керівництвом доктора Павана Редді, професора і директора Комплексного онкологічного центру імені Дена Л. Дункана в Бейлорі, основна увага була приділена вивченню того, як запалення впливає на СКК під час GVHD. Дослідники використовували клітинні та тваринні моделі, щоб з'ясувати, що запалення, спричинене GVHD, спонукає СКК зазнавати метаболічних змін, що призводить до накопичення сукцинату — побічного продукту клітинного метаболізму.

Це накопичення згодом перепрограмує СКК, змінюючи їхню експресію генів і порушуючи здатність клітин до регенерації, що є вкрай важливим для загоєння ушкодженого кишківника. Незважаючи на зняття запалення, спричиненого GVHD, дослідження показало, що СКК вже не повністю відновлюють свої регенеративні здібності. Навіть після 28 днів СКК зберігали знижену здатність до регенерації, що призводило до поганого відновлення і підвищеної смертності у тваринних моделях, коли вони піддавалися додатковим стресовим впливам, таким як нелетальне радіаційне опромінення.

Доктор Донгчанг Чжао, один з авторів дослідження, наголосив на важливості розуміння того, чи зберігають СКК, які пережили GVHD, повну функціональність. Ці знання життєво важливі, оскільки вони впливають на розробку нових стратегій, спрямованих на те, щоб допомогти СКК "забути" про свої запальні зіткнення, тим самим підвищуючи їхню стійкість до імунних атак у майбутньому.

Зусилля дослідницької групи висвітили критичний аспект догляду за пацієнтами після трансплантації, наголосивши на необхідності подальших вивчень цієї теми для розроблення методів, що можуть підвищити ефективність відновлення стовбурових клітин та покращити результати пацієнтів після трансплантації кісткового мозку. Оскільки GVHD залишається однією з основних причин смертності, дане дослідження є потенційно життєво важливим і може підштовхнути вчених до розробки методів лікування, які можуть пом'якшити довгострокові наслідки захворювання для кишкового тракту.

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