Рывок к старости: ученые открыли необычный процесс, происходящий в нашем организме

Многие люди на протяжении десятков лет стараются обратить вспять постоянно преследующую их старость. Однако новое исследование ученых выяснило, что она может быть вовсе не постепенной, а проявляться в двух ключевых этапах нашей жизни.

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Недавнее исследование ученых из Стэнфорда показало, что старение не происходит постепенно, как считалось ранее. Вместо этого значительные молекулярные изменения происходят двумя большими "всплесками" в течение жизни: один — в середине 40-х годов, другой — в начале 60-х. Ученые считают, что если в этот период успеть подготовиться к резкой смене в организме, то можно обеспечить себе здоровую старость, пишет National Geographic.

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Подобные возрастные всплески могут объяснить внезапное появление таких распространенных признаков старения, как морщины, седые волосы и повышенная восприимчивость к болезням. В ходе исследования, опубликованного в журнале Nature Aging, было проанализировано более 135 000 молекул и микробов, полученных от 108 человек в возрасте от 25 до 75 лет.

Результаты показали, что 81% этих молекул претерпели значительные изменения конкретно в возрасте от 44 до 60 лет, особенно те, которые связаны с метаболизмом, кожей, мышечной структурой и иммунной функцией. Это может объяснить, почему люди часто испытывают более выраженные изменения в физическом состоянии и здоровье на этих этапах жизни.

Эксперты отметили, что эти результаты опровергают традиционное представление о старении как о медленном, непрерывном процессе. Они предполагают, что эти "всплески" старения могут быть связаны с более широкими биологическими процессами, на которые также могут влиять такие факторы образа жизни, как диета, стресс и сон.

У исследования, однако, есть ограничения, в том числе его фокус на относительно однородной группе участников из Калифорнии и отсутствие данных от людей старше 75 лет. Кроме того, в нем не полностью изучена роль внешних факторов, таких как диета или стресс, которые могут способствовать этим всплескам.

Но несмотря на эти ограничения, оно предлагает ценные знания, которые в будущем могут помочь людям предпринять упреждающие шаги для смягчения последствий старения. Авторами рекомендуется сократить потребление алкоголя и кофеина, следить за уровнем холестерина, вести активный образ жизни и использовать богатые антиоксидантами средства по уходу за кожей, чтобы сохранить здоровье и жизненные силы по мере приближения критических периодов старения.

Ранее Фокус писал о том, что с возрастом и замедлением работы мозга, люди, на удивление, становятся счастливее. Данные нового исследования не только осветили положительные стороны старения, но и позволили совершить прорыв в изучении старения мозга, открыв новые способы сохранения когнитивных функций и отсрочки наступления деменции.

Также Фокус писал о том, что ученые обнаружили лекарство от давления, увеличивающее продолжительность жизни. Возможно, наука и не открыла таблетку вечной молодости, но распространенный препарат от гипертонии подает надежды на эффективное замедление старения, согласно исследованию.

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