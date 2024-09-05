Ривок до старості: вчені відкрили незвичайний процес, що відбувається в нашому організмі

Багато людей протягом десятків років намагаються повернути назад старість, яка постійно переслідує їх. Однак нове дослідження вчених з'ясувало, що вона може бути зовсім не поступовою, а проявлятися у двох ключових етапах нашого життя.

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Нещодавнє дослідження вчених зі Стенфорда показало, що старіння не відбувається поступово, як вважалося раніше. Натомість значні молекулярні зміни відбуваються двома великими "сплесками" протягом життя: один — у середині 40-х років, інший — на початку 60-х. Учені вважають, що якщо в цей період встигнути підготуватися до різкої зміни в організмі, то можна забезпечити собі здорову старість, пише National Geographic.

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Подібні вікові сплески можуть пояснити раптову появу таких поширених ознак старіння, як зморшки, сиве волосся і підвищена сприйнятливість до хвороб. Під час дослідження, опублікованого в журналі Nature Aging, було проаналізовано понад 135 000 молекул і мікробів, отриманих від 108 осіб віком від 25 до 75 років.

Результати показали, що 81% цих молекул зазнали значних змін конкретно у віці від 44 до 60 років, особливо ті, які пов'язані з метаболізмом, шкірою, м'язовою структурою та імунною функцією. Це може пояснити, чому люди часто відчувають більш виражені зміни у фізичному стані та здоров'ї на цих етапах життя.

Експерти зазначили, що ці результати спростовують традиційне уявлення про старіння як про повільний, безперервний процес. Вони припускають, що ці "сплески" старіння можуть бути пов'язані з більш широкими біологічними процесами, на які також можуть впливати такі чинники способу життя, як дієта, стрес і сон.

У дослідження, однак, є обмеження, зокрема його фокус на відносно однорідній групі учасників з Каліфорнії та відсутність даних від людей, старших за 75 років. Крім того, в ньому не повністю вивчена роль зовнішніх чинників, як-от дієта або стрес, які можуть сприяти цим сплескам.

Але незважаючи на ці обмеження, воно пропонує цінні знання, які в майбутньому можуть допомогти людям зробити попереджувальні кроки для пом'якшення наслідків старіння. Авторами рекомендується скоротити споживання алкоголю і кофеїну, стежити за рівнем холестерину, вести активний спосіб життя і використовувати багаті на антиоксиданти засоби для догляду за шкірою, щоб зберегти здоров'я і життєві сили в міру наближення критичних періодів старіння.

Раніше Фокус писав про те, що з віком і уповільненням роботи мозку, люди, на подив, стають щасливішими. Дані нового дослідження не тільки висвітлили позитивні сторони старіння, а й дали змогу зробити прорив у вивченні старіння мозку, відкривши нові способи збереження когнітивних функцій і відтермінування настання деменції.

Також Фокус писав про те, що вчені виявили ліки від тиску, що збільшують тривалість життя. Можливо, наука і не відкрила таблетку вічної молодості, але поширений препарат від гіпертонії подає надії на ефективне уповільнення старіння, згідно з дослідженням.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.