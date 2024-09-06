Выжигает разум: ученые выяснили, что свет может быть смертельно опасен для пожилых людей

Частое нахождение под искусственным светом уже не раз связывали с множеством осложнений здоровья. Однако новое исследование ученых выяснило, что для пожилых людей такой свет может оказаться крайне опасным.

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Недавнее исследование, проведенное в Медицинском центре Университета Раш, связало искусственное световое загрязнение в ночное время с повышенным риском развития болезни Альцгеймера, дополнив растущее число доказательств того, что факторы окружающей среды могут влиять на вероятность развития этого опасного заболевания, пишет Forbes.

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Исследование, опубликованное в журнале Frontiers in Neuroscience, выявило корреляцию между более высоким уровнем искусственного наружного освещения в ночное время и распространенностью болезни Альцгеймера. Исследователи использовали спутниковые данные для измерения интенсивности освещения в ночное время в различных штатах США с 2012 по 2018 год и сравнили эти измерения с распространенностью болезни Альцгеймера в тех же регионах.

Оказалось, что штаты с самым высоким уровнем светового загрязнения, такие как Флорида, Коннектикут и Нью-Джерси, имеют самую высокую распространенность болезни Альцгеймера. Напротив, в таких штатах, как Монтана, Нью-Мексико, Вермонт, Айдахо, Вайоминг и Орегон, где уровень светового загрязнения ниже, заболеваемость оказалась также ниже.

Исследование также показало, что ночное световое загрязнение было более значимым фактором риска болезни Альцгеймера, чем другие известные источники, такие как злоупотребление алкоголем, хроническая болезнь почек и ожирение, особенно у людей в возрасте до 65 лет. Однако он менее сильно коррелировал с такими состояниями, как фибрилляция предсердий, диабет и гипертония.

Новое исследование добавляет световое загрязнение к растущему списку экологических факторов, которые могут быть связаны с риском болезни Альцгеймера, включая воздействие загрязнения воздуха, химических загрязнителей и даже близость к зеленым зонам. Эти результаты являются частью растущего внимания науки к тому, как негенетические факторы могут способствовать возникновению этой тяжелой болезни, которая остается серьезной проблемой общественного здравоохранения.

Помимо последствий для здоровья, световое загрязнение признано опасным за его негативное воздействие на экологические и биологические системы, включая нарушение циркадных ритмов как людей, так и диких животных. Например, морские черепахи и перелетные птицы являются хорошо известными его жертвами, часто дезориентируясь под воздействием искусственного освещения, что приводит к фатальным последствиям.

Глобальный охват светового загрязнения является серьезной проблемой: 80% населения Земли регулярно сталкивается с ним. По данным National Geographic, больше всего от него страдают такие страны, как Сингапур, Катар и Кувейт. Растущая яркость ночного неба, которая, по оценкам, увеличивается почти на 10% в год, лишь добавляет сложности сложившейся ситуации.

Ранее Фокус писал о загадочной роли черепа в здоровье нашего мозга. Исследователи отмечают, что ранее мы не знали об этой сложной и удивительной способности клеток костного мозга в черепе.

Также Фокус писал о том, что бороться с болезнью Альцгеймера можно с помощью еды. Как показало исследование, значительно улучшить состояние человека с болезнью Альцгеймера, можно, если изменить подход к приему пищи.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.