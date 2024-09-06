Випалює розум: учені з'ясували, що світло може бути смертельно небезпечним для літніх людей

Часте перебування під штучним світлом уже не раз пов'язували з безліччю ускладнень здоров'я. Однак нове дослідження вчених з'ясувало, що для літніх людей таке світло може виявитися вкрай небезпечним.

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Нещодавнє дослідження, проведене в Медичному центрі Університету Раш, пов'язало штучне світлове забруднення в нічний час із підвищеним ризиком розвитку хвороби Альцгеймера, доповнивши зростаюче число доказів того, що фактори навколишнього середовища можуть впливати на ймовірність розвитку цього небезпечного захворювання, пише Forbes.

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Дослідження, опубліковане в журналі Frontiers in Neuroscience, виявило кореляцію між вищим рівнем штучного зовнішнього освітлення в нічний час і поширеністю хвороби Альцгеймера. Дослідники використовували супутникові дані для вимірювання інтенсивності освітлення в нічний час у різних штатах США з 2012 до 2018 року і порівняли ці вимірювання з поширеністю хвороби Альцгеймера в тих самих регіонах.

Виявилося, що штати з найвищим рівнем світлового забруднення, такі як Флорида, Коннектикут і Нью-Джерсі, мають найвищу поширеність хвороби Альцгеймера. Навпаки, у таких штатах, як Монтана, Нью-Мексико, Вермонт, Айдахо, Вайомінг і Орегон, де рівень світлового забруднення нижчий, захворюваність виявилася також нижчою.

Дослідження також показало, що нічне світлове забруднення було більш значущим фактором ризику хвороби Альцгеймера, ніж інші відомі джерела, такі як зловживання алкоголем, хронічна хвороба нирок та ожиріння, особливо у людей віком до 65 років. Однак він менш сильно корелював з такими станами, як фібриляція передсердь, діабет і гіпертонія.

Нове дослідження додає світлове забруднення до зростаючого списку екологічних чинників, які можуть бути пов'язані з ризиком хвороби Альцгеймера, включно з впливом забруднення повітря, хімічних забруднювачів і навіть близькість до зелених зон. Ці результати є частиною зростаючої уваги науки до того, як негенетичні фактори можуть сприяти виникненню цієї важкої хвороби, яка залишається серйозною проблемою громадської охорони здоров'я.

Крім наслідків для здоров'я, світлове забруднення визнано небезпечним через його негативний вплив на екологічні та біологічні системи, включно з порушенням циркадних ритмів як людей, так і диких тварин. Наприклад, морські черепахи і перелітні птахи є добре відомими його жертвами, часто дезорієнтуючись під впливом штучного освітлення, що призводить до фатальних наслідків.

Глобальне охоплення світлового забруднення є серйозною проблемою: 80% населення Землі регулярно стикається з ним. За даними National Geographic, найбільше від нього страждають такі країни, як Сінгапур, Катар і Кувейт. Зростаюча яскравість нічного неба, яка, за оцінками, збільшується майже на 10% на рік, лише додає складності ситуації, що склалася.

Раніше Фокус писав про загадкову роль черепа у здоров'ї нашого мозку. Дослідники зазначають, що раніше ми не знали про цю складну і дивовижну здатність клітин кісткового мозку в черепі.

Також Фокус писав про те, що боротися з хворобою Альцгеймера можна за допомогою їжі. Як показало дослідження, значно поліпшити стан людини з хворобою Альцгеймера, можна, якщо змінити підхід до прийому їжі.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.