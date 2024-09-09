Защитит от многих болезней: ученые обнаружили полезные для сердца свойства у популярной специи

Чеснок с давних времен является известным своими полезными свойствами продуктом. К этому списку ученые недавно добавили новые данные, говорящие о том, что он способен лечить опасные болезни и укреплять сердце.

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Результаты недавнего исследования ученых свидетельствуют о потенциальной пользе сырого белого чеснока для нашего здоровья. Проведя масштабный анализ данных, ученые выяснили, что он способен не просто повышать наш иммунитет, но и укреплять наше сердце, пишет News Medical.

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Они были получены в результате всестороннего обзора 22 исследований, включая 12 клинических испытаний и 10 наблюдательных исследований. Исследователи стремились изучить влияние этого распространенного кулинарного ингредиента на различные маркеры здоровья, особенно те, которые связаны с кардиометаболическим здоровьем. Исследование, опубликованные в журнале Frontiers in Nutrition, показало, что употребление сырого белого чеснока может улучшить такие биомаркеры, как уровень общего холестерина, триглицеридов и холестерина липопротеинов высокой плотности.

Учеными также было установлено, что он положительно влияет на индекс массы тела, соотношение талии и бедер и фибринолитическую активность, что крайне важно для поддержания сердечно-сосудистого здоровья и снижения риска хронических заболеваний, таких как рак, предгипертония, диабет и неалкогольная жировая болезнь печени.

Несмотря на эти многообещающие результаты, обзор также подчеркнул несоответствия в существующих исследованиях. Три клинических исследования не выявили значительных преимуществ потребления сырого чеснока для здоровья, что указывает на вариативность результатов и необходимость осторожной интерпретации этих данных.

Чеснок, известный под научным названием Allium sativum, уже тысячи лет используется как приправа к пище и как традиционное лекарство. Богатый соединениями серы, в частности аллицином, чеснок давно известен своими потенциальными полезными свойствами, однако большинство современных исследований посвящено переработанным формам чеснока, таким как чесночные экстракты или выдержанный черный чеснок, а не сырой белый чеснок. Эти формы подвергаются значительной промышленной обработке, которая может изменить их химический состав, что потенциально снижает их полезные свойства по сравнению со свежим чесноком.

В обзоре подчеркивается необходимость дальнейших исследований для лучшего понимания влияния сырого белого чеснока на здоровье. Авторы отмечают, что будущие научные работы должны включать более крупные и разнообразные группы населения и более длительные периоды наблюдения, чтобы сделать более точные выводы.

Доступность и дешевизна сырого белого чеснока делают его привлекательным вариантом для укрепления здоровья, особенно по сравнению с более дорогими обработанными чесночными добавками, в глазах миллионов людей по всему миру.

Ранее Фокус писал о том, почему нас раздражает запах чеснока, но не его вкус. Резкий и неприятный запах изо рта, это цена, которую люди привыкли платить за включение чеснока в свои блюда, но ученые, разгадав причину его возникновения, нашли способ снизить его выраженность.

Также Фокус писал о том, как избавиться от запаха чеснока изо рта. Исследователи утверждают, что употребление всего одного продукта позволит существенно снизить запах чеснока изо рта.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.