Захистить від багатьох хвороб: учені виявили корисні для серця властивості у популярної спеції

Часник з давніх часів є відомим своїми корисними властивостями продуктом. До цього списку вчені нещодавно додали нові дані, які свідчать про те, що він здатний лікувати небезпечні хвороби і зміцнювати серце.

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Результати недавнього дослідження вчених свідчать про потенційну користь сирого білого часнику для нашого здоров'я. Провівши масштабний аналіз даних, вчені з'ясували, що він здатний не просто підвищувати наш імунітет, а й зміцнювати наше серце, пише News Medical.

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Вони були отримані в результаті всебічного огляду 22 досліджень, включно з 12 клінічними випробуваннями та 10 спостережними дослідженнями. Дослідники прагнули вивчити вплив цього поширеного кулінарного інгредієнта на різні маркери здоров'я, особливо ті, які пов'язані з кардіометаболічним здоров'ям. Дослідження, опубліковані в журналі Frontiers in Nutrition, засвідчили, що вживання сирого білого часнику може покращити такі біомаркери, як рівень загального холестерину, тригліцеридів і холестерину ліпопротеїнів високої щільності.

Вченими також було встановлено, що він позитивно впливає на індекс маси тіла, співвідношення талії та стегон і фібринолітичну активність, що вкрай важливо для підтримки серцево-судинного здоров'я і зниження ризику хронічних захворювань, як-от рак, передгіпертонія, діабет і неалкогольна жирова хвороба печінки.

Незважаючи на ці багатообіцяючі результати, огляд також підкреслив невідповідності в наявних дослідженнях. Три клінічні дослідження не виявили значних переваг споживання сирого часнику для здоров'я, що вказує на варіативність результатів і необхідність обережної інтерпретації цих даних.

Часник, відомий під науковою назвою Allium sativum, уже тисячі років використовується як приправа до їжі та як традиційні ліки. Багатий на сполуки сірки, зокрема на аліцин, часник давно відомий своїми потенційними корисними властивостями, проте більшість сучасних досліджень присвячена переробленим формам часнику, таким як часникові екстракти або витриманий чорний часник, а не сирому білому часнику. Ці форми піддаються значній промисловій обробці, яка може змінити їхній хімічний склад, що потенційно знижує їхні корисні властивості порівняно зі свіжим часником.

В огляді підкреслюється необхідність подальших досліджень для кращого розуміння впливу сирого білого часнику на здоров'я. Автори наголошують, що майбутні наукові роботи мають включати більші та різноманітніші групи населення і триваліші періоди спостереження, щоб зробити точніші висновки.

Доступність і дешевизна сирого білого часнику роблять його привабливим варіантом для зміцнення здоров'я, особливо порівняно з дорожчими обробленими часниковими добавками, в очах мільйонів людей по всьому світу.

Раніше Фокус писав про те, чому нас дратує запах часнику, але не його смак. Різкий і неприємний запах з рота, це ціна, яку люди звикли платити за додавання часнику до своїх страв, але вчені, розгадавши причину його виникнення, знайшли спосіб знизити його вираженість.

Також Фокус писав про те, як позбутися запаху часнику з рота. Дослідники стверджують, що вживання всього одного продукту дасть змогу істотно знизити запах часнику з рота.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.