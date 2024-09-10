Свержение титана: врачи разработали альтернативу устаревшему индексу массы тела

Несмотря на то, что индекс массы тела используется во многих сферах медицины, он уже больше десяти лет подвергался серьезной критике за свою неточность. Теперь, ученые решили положить этому конец и разработали более точный показатель здоровья.

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Индекс массы тела (ИМТ) долгое время был удобным инструментом для оценки состояния здоровья, прежде всего потому, что его легко рассчитать, используя только рост и вес. Однако эффективность ИМТ как показателя физической формы и здоровья все чаще подвергается сомнению. Теперь медики рассматривают его более точную и эффективную альтернативу, пишет InsideHook.

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Критики утверждают, что ИМТ может вводить в заблуждение, особенно при оценке мускулистых или пожилых людей. Математик Кит Девлин еще в 2009 году назвал десять весомых причин, по которым ИМТ не должен быть единственным критерием физической формы.

Недавно доктор Ваджахат Мехал из Йельской программы метаболического здоровья и снижения веса отметил, что ИМТ — это всего лишь одна точка данных из многих, которые следует учитывать при определении состояния здоровья человека. Ограничения ИМТ привели к разработке альтернативных показателей, таких как индекс округлости тела (ИОТ). В отличие от ИМТ, который учитывает только рост и вес, ИОТ включает в себя дополнительные показатели, такие как объем талии, а иногда и бедер, предлагая более тонкое представление о составе тела человека. Согласно исследованию, опубликованному в журнале JAMA Network Open, БРИ более эффективен в прогнозировании состояния здоровья, особенно для людей с экстремальными показателями телосложения, как очень высокими, так и очень низкими. Одним из важнейших преимуществ БРИ перед ИМТ является его способность учитывать висцеральный жир — жир, откладываемый вокруг внутренних органов, который является значительным фактором риска для различных заболеваний.

Как отметил доктор Мехал, ИМТ часто переоценивает риск для мускулистых людей и недооценивает его для пожилых людей, которые потеряли мышечную массу, заменив ее жиром. Индекс округлости тела, напротив, предлагает более точную оценку, поскольку фокусируется на форме тела, а не только на его размерах. Учитывая растущее количество доказательств против исключительного использования ИМТ, очевидно, что медицинские работники ищут более совершенные инструменты для оценки содержания жира в организме и связанных с этим рисков для здоровья.

Разработка индекса округлости тела — одна из таких попыток, предлагающая более полное понимание того, как состав тела влияет на здоровье. Благодаря этим достижениям людям и медицинским работникам крайне важно учитывать множество показателей при оценке состояния здоровья, а не полагаться только на один показатель, считают ученые.

Ранее Фокус писал о самой короткой трехсекундной тренировке, помогающей накачать мышцы. Ученые считают, что частые, но короткие тренировки, принесут больше эффекта, чем редкие, но длительные.

Также Фокус писал о том, как физические упражнения помогают снизить риск инсульта. Также ежедневные прогулки потенциально могут способствовать снижению вероятности развития нарушений сердечного ритма, известных как фибрилляция предсердий.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.