Повалення титану: лікарі розробили альтернативу застарілому індексу маси тіла

Незважаючи на те, що індекс маси тіла використовується в багатьох сферах медицини, він уже понад десять років зазнавав серйозної критики за свою неточність. Тепер, вчені вирішили покласти цьому край і розробили більш точний показник здоров'я.

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Індекс маси тіла (ІМТ) тривалий час був зручним інструментом для оцінювання стану здоров'я, насамперед тому, що його легко розрахувати, використовуючи лише зріст і вагу. Однак ефективність ІМТ як показника фізичної форми та здоров'я все частіше ставиться під сумнів. Тепер медики розглядають його більш точну та ефективну альтернативу, пише InsideHook.

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Критики стверджують, що ІМТ може вводити в оману, особливо під час оцінки м'язистих або літніх людей. Математик Кіт Девлін ще 2009 року назвав десять вагомих причин, через які ІМТ не має бути єдиним критерієм фізичної форми.

Нещодавно доктор Ваджахат Мехал з Єльської програми метаболічного здоров'я і зниження ваги зазначив, що ІМТ — це всього лише одна точка даних з багатьох, які слід враховувати при визначенні стану здоров'я людини. Обмеження ІМТ призвели до розробки альтернативних показників, таких як індекс округлості тіла (ІОТ). На відміну від ІМТ, який враховує тільки зріст і вагу, ІОТ містить додаткові показники, такі як об'єм талії, а іноді й стегон, пропонуючи більш тонке уявлення про склад тіла людини. Згідно з дослідженням, опублікованим у журналі JAMA Network Open, БРІ ефективніший у прогнозуванні стану здоров'я, особливо для людей з екстремальними показниками статури, як дуже високими, так і дуже низькими. Однією з найважливіших переваг БРІ перед ІМТ є його здатність враховувати вісцеральний жир — жир, що відкладається навколо внутрішніх органів, який є значним фактором ризику для різних захворювань.

Як зазначив доктор Мехал, ІМТ часто переоцінює ризик для м'язистих людей і недооцінює його для літніх людей, які втратили м'язову масу, замінивши її жиром. Індекс округлості тіла, навпаки, пропонує більш точну оцінку, оскільки фокусується на формі тіла, а не тільки на його розмірах. З огляду на зростаючу кількість доказів проти виняткового використання ІМТ, очевидно, що медичні працівники шукають досконаліші інструменти для оцінки вмісту жиру в організмі та пов'язаних із цим ризиків для здоров'я.

Розробка індексу округлості тіла — одна з таких спроб, що пропонує більш повне розуміння того, як склад тіла впливає на здоров'я. Завдяки цим досягненням людям і медичним працівникам вкрай важливо враховувати безліч показників під час оцінювання стану здоров'я, а не покладатися тільки на один показник, вважають учені.

Раніше Фокус писав про найкоротше трисекундне тренування, що допомагає накачати м'язи. Вчені вважають, що часті, але короткі тренування, принесуть більше ефекту, ніж рідкісні, але тривалі.

Також Фокус писав про те, як фізичні вправи допомагають знизити ризик інсульту. Також щоденні прогулянки потенційно можуть сприяти зниженню ймовірності розвитку порушень серцевого ритму, відомих як фібриляція передсердь.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.