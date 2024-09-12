Смерть, таящаяся в рубцах: ученые обнаружили источник рецидива опаснейшего рака мозга

Глиобластома является самым агрессивным и смертельным видом рака мозга, который крайне тяжело лечить и он имеет свойство возвращаться. Однако недавно ученым удалось выяснить, где именно прячется болезнь после операции, тайно накапливая силы.

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Недавнее исследование позволило ученым выяснить важнейшую роль фиброзного рубцевания в рецидивировании опаснейшего рака мозга — глиобластомы (ГБМ). В их работе отмечается, что эти рубцы служат тайным убежищем для повторного роста опухолей, что открывает новые потенциальные возможности для лечения теперь, когда ученым стало известно об этом источнике, пишет ScienceDaily.

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Исследование, опубликованное в журнале Cancer Cell и проведенное под руководством Йоханны Джойс из Лозаннского университета Людвига, предполагает, что включение антифиброзных агентов в существующие методы лечения ГБМ может значительно препятствовать возрождению опухоли, что дает надежду на улучшение результатов лечения пациентов.

Глиобластома, наиболее агрессивная форма рака мозга у взрослых, по-прежнему плохо поддается лечению, и пациенты обычно выживают лишь около 14 месяцев после постановки диагноза. Нынешнее исследование основывается на результатах предыдущего, проведенного в 2016 году, когда в лаборатории Джойс изучалась эффективность иммунотерапии, направленной на рецептор колониестимулирующего фактора-1 (CSF-1R). Хотя первые ответы на эту терапию были многообещающими, во многих случаях наблюдался рецидив опухоли, причем каждая рецидивная опухоль формировалась рядом с рубцом на месте первоначальной опухоли.

В своей последней работе Джойс и ее команда распространили свое исследование на образцы опухолей человека, подтвердив, что фиброзное рубцевание возникает после различных видов терапии, включая хирургию и облучение, и тесно связано с рецидивом. Они использовали передовые технологии, такие как гиперкомплексная иммунофлуоресцентная визуализация (HIFI), чтобы составить карту клеточного и молекулярного ландшафта этих рубцов и окружающей их опухолевой микросреды.

Исследование показало, что фиброзные рубцы создают защитный кокон для спящих раковых клеток, защищая их от иммунной системы и делая их устойчивыми к терапии. Исследование также выявило, что клетки из выстилки кровеносных сосудов внутри опухоли превращаются в фибробластоподобные клетки, которые способствуют образованию фиброзных рубцов, особенно в ответ на нейровоспаление и цитокины, такие как TGF-β. Для борьбы с этим процессом исследователи использовали комбинацию ингибиторов TGF-β, средств, подавляющих нейровоспаление, и ингибиторов CSF-1R в мышиных моделях.

Результаты оказались обнадеживающими: уменьшилось образование рубцов, сократилось количество выживших опухолевых клеток и увеличилась продолжительность жизни мышей, получавших лечение. Это исследование не только позволяет глубже понять и лучше обнаруживать рецидивы ГБМ, но и открывает потенциальные терапевтические стратегии для повышения эффективности существующих методов лечения. Предотвращая образование фиброзных рубцов, можно повысить выживаемость пациентов и снизить вероятность повторного роста опухоли, считают авторы.

Ранее Фокус писал о разработке гидрогеля, эффективно уничтожающего рак мозга. Исследователи провели испытания на мышах и результаты оказались впечатляющими.

Также Фокус писал о лечении рака мозга с помощью вирусов и радиотерапии. Новое исследование показало инновационный комбинированный подход к борьбе с этим смертельно опасным заболеванием.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.