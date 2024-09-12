Первый раз стал последним: ученые узнали, как эффективно лечить психозы у детей и подростков

Психозы являются серьезными и опасными нарушениями психического состояния и самое страшное в них — это их свойство повторяться снова и снова. Однако ученые считают, что они нашли ключ к тому, чтобы разорвать этот круг страдания миллионов.

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Новое исследование Университета Макгилла дало ученым представление о течении психических расстройств у подростков и молодых людей, выделив важность раннего вмешательства для предотвращения полных рецидивов психоза. Подобные срывы могут нести серьезную опасность для больных и окружающих их людей, поэтому любые способы эффективной борьбы с ними являются крайне важными для всего общества, пишет ScienceDaily.

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Бредовые идеи, характеризующиеся сильными убеждениями, не соответствующими реальности, являются отличительной чертой психоза, однако их развитие остается малоизученным. В данном исследовании ученые впервые изучили, остаются ли темы бреда, такие, как паранойя или мания величия, постоянными или меняются между психотическими эпизодами у молодых людей, проходящих раннее лечение.

Исследование выделило особую эффективность раннего вмешательства, поскольку у большинства пациентов не было рецидивов после первого психотического эпизода. Этот вывод говорит об острой необходимости расширения доступа к услугам раннего лечения, особенно учитывая тот факт, что 75% детей с психическими расстройствами не получают специализированной помощи.

Гил Грюнфельд, ведущий автор исследования и докторант Бостонского университета, подчеркнул: "Раннее вмешательство крайне важно, если мы хотим дать молодым людям наилучшие шансы на длительное выздоровление и успешную жизнь". У меньшинства пациентов, у которых произошел рецидив, исследование показало, что их бредовые идеи, как правило, повторяли те, что наблюдались и в первом эпизоде. По словам доктора Джая Шаха, доцента Макгилла, такая картина позволяет предположить, что повторяющиеся навязчивые идеи могут отражать устойчивые когнитивные паттерны, с которыми клиницистам необходимо бороться иначе, чем с другими симптомами, которые обычно легче проходят.

В ходе исследования в течение двух лет наблюдалось около 600 пациентов в возрасте от 14 до 35 лет, которые проходили лечение в службе раннего вмешательства при психозах в Монреале. Результаты исследования указали на необходимость разработки индивидуальных стратегий лечения подобных состояний, которые часто сохраняются даже при ослаблении других психотических симптомов. Это исследование, опубликованное в журнале JAMA Psychiatry, было поддержано Фондом научных исследований Квебека-Санте, Канадскими институтами исследований в области здравоохранения, программой Canada Research Chairs и факультетом медицины и наук о здоровье Университета Макгилла. Оно открывает перед клиницистами и учеными новые возможности для лучшего понимания и лечения повторяющегося характера психозов, что в конечном итоге улучшит состояние пациентов среди молодых людей, подверженных риску развития таких осложнений, уверенны авторы.

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