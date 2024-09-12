Перший раз став останнім: учені дізналися, як ефективно лікувати психози в дітей і підлітків

Психози є серйозними та небезпечними порушеннями психічного стану, а найстрашніше в них — це їхня властивість повторюватися знову й знову. Однак учені вважають, що вони знайшли ключ до того, щоб розірвати це коло страждання мільйонів.

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Нове дослідження Університету Макгілла дало вченим уявлення про перебіг психічних розладів у підлітків і молодих людей, відзначивши важливість раннього втручання для запобігання повних рецидивів психозу. Такі зриви можуть нести серйозну небезпеку для хворих і людей навколо них, тому будь-які способи ефективної боротьби з ними є вкрай важливими для всього суспільства, пише ScienceDaily.

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Маячні ідеї, що характеризуються сильними переконаннями, які не відповідають реальності, є виразною рисою психозу, проте їхній розвиток залишається маловивченим. У цьому дослідженні вчені вперше вивчили, чи залишаються теми марення, як-от параноя або манія величі, постійними, чи змінюються між психотичними епізодами у молодих людей, які проходять раннє лікування.

Дослідження виділило особливу ефективність раннього втручання, оскільки у більшості пацієнтів не було рецидивів після першого психотичного епізоду. Цей висновок свідчить про гостру необхідність розширення доступу до послуг раннього лікування, особливо з огляду на той факт, що 75% дітей із психічними розладами не отримують спеціалізованої допомоги.

Гіл Грюнфельд, провідний автор дослідження і докторант Бостонського університету, наголосив: "Раннє втручання вкрай важливе, якщо ми хочемо дати молодим людям найкращі шанси на тривале одужання та успішне життя". У меншості пацієнтів, у яких стався рецидив, дослідження показало, що їхні маячні ідеї, як правило, повторювали ті, що спостерігалися й у першому епізоді. За словами доктора Джая Шаха, доцента Макгілла, така картина дає змогу припустити, що повторювані нав'язливі ідеї можуть відображати стійкі когнітивні патерни, з якими клініцистам необхідно боротися інакше, ніж з іншими симптомами, які зазвичай легше минають.

Під час дослідження протягом двох років спостерігалося близько 600 пацієнтів віком від 14 до 35 років, які проходили лікування в службі раннього втручання при психозах у Монреалі. Результати дослідження вказали на необхідність розробки індивідуальних стратегій лікування подібних станів, які часто зберігаються навіть у разі ослаблення інших психотичних симптомів. Це дослідження, опубліковане в журналі JAMA Psychiatry, було підтримано Фондом наукових досліджень Квебека-Санте, Канадськими інститутами досліджень у галузі охорони здоров'я, програмою Canada Research Chairs і факультетом медицини і наук про здоров'я Університету Макгілла. Воно відкриває перед клініцистами і вченими нові можливості для кращого розуміння і лікування повторюваного характеру психозів, що врешті-решт поліпшить стан пацієнтів серед молодих людей, схильних до ризику розвитку таких ускладнень, впевнені автори.

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